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急著在車上和少年「人與人連結」　熟女高速太激情...撞上大樹！

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名30歲女子不專心開車，竟然在車上就急著和一名未成年少年發生關係，在速度與激情的催化下，導致撞到一棵大樹發生事故，因為和未成年者發生關係等罪被移送法辦。

薩特郡(Sutter County)警方上月23日接到報案，30歲女子卡納漢(Kimberly Carnahan)因為涉嫌性侵未成年男性，導致發生車禍被捕。受害者的母親告訴警方，兒子和卡納漢是同事關係，2人在開車時發生了性關係。

卡納漢原本坦承有和少年發生關係，後來又矢口否認，不過由於警方查證後認為案件屬實，最後仍將她逮捕，目前關押在監獄中候審，她面臨與未成年發生關係、以報復威脅進行口交、向未成年者提供有害物品等罪，將於7日開庭。

▼女車上激情發生車禍。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

黑車比白車更容易出車禍，後座中間座位相對安全　車輛豆知識報給你知（圖／達志影像/示意圖）
 

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