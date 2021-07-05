爸媽把5歲兒遺體藏冰箱　警打開一看已成凍屍：死亡至少2至5年

Police say Weaver’s parents, 49-year-old Kassceen Weaver and 48-year-old Dina D. Weaver were arrested and charged with conspiracy to conceal a body and failing to render aid to a child in relation to this investigation. https://t.co/M7T3OhQvG9 — WHSVnews (@WHSVnews) June 30, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一對父母竟然把5歲兒子的遺體藏在冰箱多年，遺體需要解凍才能驗屍，警方初步判斷，男童死亡的時間可能已經長達2年至5年，目前已將涉嫌重大的2人逮捕，正在確認孩童死亡原因。

來自切斯特菲爾德郡的49歲男子卡西恩(Kassceen Weaver)與48歲妻子迪娜(Dina D. Weaver)，因為被警方在車庫的冰箱找到兒子埃里爾(Eliel Adon Weaver)遺體被捕。警方表示，迪娜的家人因為擔心她可能遭丈夫家暴，接到報案後便於5月4日前往住所調查，沒想到意外發現男童的遺體。

警方到場時還發現，迪娜的臉上有被毆打過的瘀傷，目前以藏匿屍體、串謀藏匿屍體、未能對兒童提供幫助等罪將卡西恩與迪娜移送法辦，並對卡西恩加控家暴與傷害罪。由於遺體被冷藏的時間可能長達2年至5年，也導致驗屍上的困難，目前正在調查死因。

▼警方在冰箱中找到被冷凍多年的男童遺體。（圖／示意圖／CFP）