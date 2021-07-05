快訊／北捷500人疫苗開打　站務處：第一線7千人依風險繼續造冊

▲北市府將北捷一線工作人員納入優先施打新冠疫苗之列，5日北捷員工集體到新光醫院科教館疫苗接種站接種莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

中央開放「第七類」族群施打疫苗，卻不見台北捷運在內，台北市副市長蔡炳坤表示，交通部稱納入下階段規劃，但北市認為北捷第一線人員確實有接種疫苗需求，所以第一批500人於5日在新光醫院打疫苗。北捷站務處副處長林榮輝5日指出，此場次為500人，佔第一線運轉人員的比例不大，就算接種疫苗後有副作用，北捷也準備配套措施，不影響營運。

針對北捷人員希望盡快接種疫苗，蔡炳坤日前表示，已經向中央反映，中央說交通部將納入下一階段規劃，「但我們覺得北捷第一線工作人員確實需要先接種。」因此500名第一線人員於5日下午2時在新光醫院接種疫苗，採分批分流方式，避免人潮群聚。

關於第一波接種疫苗的北捷第一線人員，分別包括站務人員、行車人員、清潔及保全人員等第一線人員，不用先做篩檢，直接接種疫苗。

北捷站務處副處長林榮輝5日下午受訪時表示，感謝北市府照顧北捷第一線同仁，包含站務人員、保全、清潔等第一線人員，都能夠優先安排打疫苗，後續會配合市府的政策，規劃安排施打。

至於已經造冊了多少人？林榮輝說，是依照風險順序造冊，第一線人員總共7000多位，有先安排有意願、風險高、時間允許的人員施打疫苗，例如運量高或熱區車站，今天安排500人接種疫苗，都是有先透過詢問、安排在休假或下班時段，不影響營運。

至於打完疫苗後可能有2到3天副作用，會不會造成人力短缺？林榮輝指出，這次500人佔北捷第一線運轉人員比例不大，加上都有準備因應措施，所以不會影響營運。