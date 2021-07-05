長者不愛AZ疫苗！陳時中擬「往下開放青壯年接種」：沒道理放在那

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

近來接種AZ疫苗後不良反應的事件頻傳，讓許多年長者接種AZ疫苗意願低落，對此，中央是否將考慮開放青壯年族群或其他公費對象接種，指揮官陳時中說，會做意願調查，看看哪些疫苗目前沒人想打，會再把這些疫苗拿出來往下開放，沒有道理放在那裡等。

針對疫苗接種類別，指揮官陳時中表示，這是由主管單位去造冊，而造冊裡面基本分工原則類別是中央訂的，造冊原則是主管單位，實際造冊是單位是執行的，根據主管單位給他的原則進行造冊，列出來後主管單位會根據整體被列為類別裡放配的量再稍微去看一下輕重緩急百分比來做。

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陳時中說，經常有些主管單位會有「掛一漏萬」的情況，若還有餘裕也許會考量先後順序、緩急輕重，但是一定沒有辦法做到一百分，每個人覺得自己行業有相當程度重要性只能達到一部分滿意程度，AZ疫苗現在也可以打。

若是AZ疫苗真的都沒人打，陳時中指出，下一波馬上做意願調查，看看哪些目前哪些疫苗真的沒人打，若有當然會拿出來往下開放，沒有道理放在那裡等。

至於現在AZ疫苗剩多少劑，發言人莊人祥表示，目前手上還有6萬劑左右，留著第2劑施打，地方目前還有11萬劑，這部分後續還會逐漸擴充。