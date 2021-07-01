不相信老婆染疫死！男開棺挖出「下葬5天屍體」　結果卻讓他後悔

Satu keluarga di Kampung Cidadap, Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, Kota Serang, terpaksa membongkar makam anggota keluarganya setelah hampir seminggu dikuburkan. Pembongkaran itu dilakukan pada Sabtu (26/6). #TopNews https://t.co/w26xhTujer pic.twitter.com/xJWua7H7vi — kumparan (@kumparan) June 27, 2021

記者李振慧／綜合報導

印尼萬丹省一名男子因為不相信妻子是因為感染新冠肺炎死亡，在遺體下葬5天後竟然決定挖墳驗屍，驚人的舉動引發當地民眾恐慌，影片也在網路上流傳，雖然後來有依伊斯蘭傳統儀式再次下葬，最後收到驗屍結果卻讓他十分後悔。

事件上月26日發生在西朗市庫魯區(Curug)的丁加村(Tinggar)，男村民札羅尼(Zahroni)的45歲妻子艾莎(Aisah)送醫後突然身亡，於上月21日被下葬，覺得妻子死得不明不白的他，竟然決定挖出已經下葬5天的遺體，再送去醫院查明死因。

札羅尼控訴，「孩子們和我都覺得非常奇怪，妻子原本只是有高血壓和哮喘問題，送醫3天就突然死了，醫院只說她罹患新冠肺炎，但是什麼證明都沒有」，不過隔天驗屍結果出爐，證明艾莎的確是因為染疫身亡，目前當局已經匡列事件相關人員，並對附近居民進行篩檢，以免札羅尼挖屍的行為引發病毒傳播。

▼男為了查明妻子死因，不惜挖墳驗屍。（圖／示意圖／達志影像）