南機場附近國宅爆逾10人確診　鍾小平：就地PCR篩檢「要等管委會同意」

▲南機場夜市周邊國宅疑似出現多起確診案例，北市府下週擬在中正區設立篩檢站執行普篩，圖為自主休市中的南機場夜市 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，中正區某國宅3日貼公告，提及社區內有多人確診，將在社區辦理篩檢。台北市議員鍾小平5日下午赴現場場勘，原本提及希望比照虎林街模式，幫周邊各里做PCR，但事後他轉述，就地篩檢站還需要管委會同意，目前還在開會討論。

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲公布12行政區確診數字，只見6月27日至7月3日這一週，萬華從3日公布的7例，到了4日增加至14例；而中正區3日為6例，4日增加至13例；中山區3日為8例，4日增加至12例。

柯文哲4日提及，先前北投區有發現確診上升趨勢，是兩個家戶內感染；同樣的，也有發現中正區確診比上週有上升趨勢，已經有做完完整疫調，也發現熱區，所以會去中正區依照虎林街模式做社區普篩。

▲中正某社區管理委員會公告，社區有多人確診，已列為熱區，里長建議擴大篩檢，呼籲住戶踴躍報名。（圖／鍾小平提供）

就在中正區確診數上升同時，臨近南機場社區的中正某國宅於3日張貼公告，上面寫著「鑑於疫情嚴峻，我社區已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，里長強烈建議要擴大篩檢。為解除隱患，除加強清潔消毒外，將於社區中庭辦理篩檢，請住戶踴躍報名。」上方報名日期為7月5日至7日，採取電話報名機制，時間分為2梯次，分別為上午9時至中午12時，以及下午2時至晚上6時。

面對中正某國宅爆確診案，對方盼成立篩檢站，而台北市聯合醫院人員、里長、區長等人於5日下午2時赴現場場勘，台北市議員鍾小平和郭昭巖也到現場參與。

▲台北市議員鍾小平 。（圖／記者李毓康攝）

鍾小平提到，6月就有傳出確診，忠勤里里長方荷生有去找健康服務中心主任吵架3次，就是希望能快點圍堵疫情，但北市府動作都很慢，讓居民很憂慮；該地區雖然是住宅區，但非常複雜，附近還有攤商擺攤，既然附近市場也要打疫苗，希望不只有幫這714戶、2000多人篩檢，也能幫週遭幾個里做PCR篩檢，比照虎林街模式。

隨後，鍾小平與郭昭巖進入場勘，確定和醫院副院長、里長和國宅委員都還在開會商量。鍾小平轉述，「現在要暫緩！」本來大樓說要原地篩檢，和平醫院表示樂意支持，但得徵詢管委會同意，「簡單講，本來還沒決定就定篩檢，但要管委會同意，才能就地篩檢。」

▲北市聯醫副總院長許家禎到現場會勘 。（圖／記者李毓康攝）

鍾小平說，因為現場媒體人數多，管委會嚇到，但要選擇去和平醫院或就地篩檢，對方還是傾向就地，現在就是得說服國宅管委會同意。

針對篩檢人數？鍾小平說，就是篩國宅裡面的2000多人，旁邊南機場夜市還沒造冊，而國宅最快6日就能造冊完畢，若住戶同意的話，7日就能設立篩檢站。