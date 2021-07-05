北市市場狂爆確診！中央公布數據卻往下降　陳時中解析原因

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

近日北市市場確診者連環爆，不過中央流行疫情指揮中心所公布的確診數據卻一直往下降，對此，指揮官陳時中就解析原因，陳時中說，主要是因為想讓大家能更清楚看哪些是舊案、哪些是新案。

指揮官陳時中於今（5）日下午記者會解釋北市市場確診數以及中央公布數據的差異原因，陳時中表示，簡單來講台北三市場確診確實增加，「我們之所以分出來是因為要讓大家能比較清楚看哪些是舊案哪些是新案。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中說，第一市場在6/30以前就有84案，經過7/1到今天7/5現在有96案，每天列出來看說哪些新案哪些舊案，全部列出來讓大家知道群聚規模到底怎樣。台北市政府有講了些群聚案子，就我所知在他們講說虎林專案裡面30案都是本來就有的，好像昨天採檢又2個新的個案。

陳時中也指出，近來說另外區域有一個群聚都是根據過往在這區域裡面所發生的個案數，發現說這裡面好像有聚集的樣子所以市政府根據這樣的資料研判要做擴大篩檢，講市場或地區都不是近來新案，數目30案或10幾個案子都不是新案，三市場在昨天增加一個新案，7/4增加4個，7/2、3號有一個比較大規模41案看起來就比較多，其他以前是舊案。