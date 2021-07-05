　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市市場狂爆確診！中央公布數據卻往下降　陳時中解析原因

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

近日北市市場確診者連環爆，不過中央流行疫情指揮中心所公布的確診數據卻一直往下降，對此，指揮官陳時中就解析原因，陳時中說，主要是因為想讓大家能更清楚看哪些是舊案、哪些是新案。

指揮官陳時中於今（5）日下午記者會解釋北市市場確診數以及中央公布數據的差異原因，陳時中表示，簡單來講台北三市場確診確實增加，「我們之所以分出來是因為要讓大家能比較清楚看哪些是舊案哪些是新案。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中說，第一市場在6/30以前就有84案，經過7/1到今天7/5現在有96案，每天列出來看說哪些新案哪些舊案，全部列出來讓大家知道群聚規模到底怎樣。台北市政府有講了些群聚案子，就我所知在他們講說虎林專案裡面30案都是本來就有的，好像昨天採檢又2個新的個案。

陳時中也指出，近來說另外區域有一個群聚都是根據過往在這區域裡面所發生的個案數，發現說這裡面好像有聚集的樣子所以市政府根據這樣的資料研判要做擴大篩檢，講市場或地區都不是近來新案，數目30案或10幾個案子都不是新案，三市場在昨天增加一個新案，7/4增加4個，7/2、3號有一個比較大規模41案看起來就比較多，其他以前是舊案。

ET快訊
確診連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵
快訊／3縣市大雨特報　準烟花接近越晚雨越大
快訊／新北12區確診公布　三級警戒創新低
郭董買BNT「有望1週內簽約」？　陳時中回應了
打疫苗症狀多＝年輕人！　莊人祥公布「老中青」副作用比例
LIVE／新北+5再創新低！　侯友宜最新說明
直購AZ疫苗後天來台　陳時中不透露數量：進來就會跟大家報告
北市市場狂爆確診！中央數據卻往下降　陳時中解析原因
712降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露解封方式
確診新低！鄉民見1縣市「三位數到剩5例」強到爆：準備選總統
「無法712解封縣市」≠防疫差！名醫1點警告　網爆認同：別再
「通報死亡」和中央有時間差？　指揮中心解釋關鍵原因
快訊／妻子跑桃園804醫院　照顧丈夫「雙雙染疫」
柯文哲轟第7類特權疫苗…這些人傻眼　議員：轉移好心肝不擇手段
675例重症死亡分析　「這2種慢性病」確診死亡率高
彰化7果菜市場1675人快篩　採檢結果出爐
唐鳳疫苗預約系統出爐　「三縣市」先預約試辦
快訊／新北確診者南下返鄉！老夫妻雙雙染疫　足跡曝光
高雄女陳屍85大樓　最新PCR檢測出爐！
北市3市場累計232例確診　再匡列接觸者284人
新北+5創新低！僅北市雙位數　各縣市確診地圖曝
北市某國宅爆逾10人確診　鍾小平：就地PCR「要等管委會同意
莫德納今發配89萬劑　新北市獲配16萬5200劑最多
打工族要注意！　這天沒有勞保就領不到1萬
屏東Delta相關群聚+1！　2個可能傳染途徑曝光
新北降到個位數！今增28例本土「北市15例最多」　各縣市分佈

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／40歲臥病男入院採檢確診...敗血性休克亡　7家人PCR陰性

福建連9天通報「台灣輸出計18例」　指揮中心揭8成是「解隔案例」

食藥署遭疑打特權疫苗！陳時中：編制外人員也一樣在工作

確診數連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵

快訊／對流雨彈先炸「南高屏」大雨特報　準烟花接近越晚雨越大

傳郭董買BNT「有望1週內簽約」　陳時中：太多臆測只會影響進程

副作用多＝年輕人！　莊人祥公布「老中青」接種疫苗副作用比例

直購AZ疫苗後天來台　陳時中不透露數量：進來就會跟大家報告

北市市場狂爆確診！中央公布數據卻往下降　陳時中解析原因

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

快訊／40歲臥病男入院採檢確診...敗血性休克亡　7家人PCR陰性

福建連9天通報「台灣輸出計18例」　指揮中心揭8成是「解隔案例」

食藥署遭疑打特權疫苗！陳時中：編制外人員也一樣在工作

確診數連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵

快訊／對流雨彈先炸「南高屏」大雨特報　準烟花接近越晚雨越大

傳郭董買BNT「有望1週內簽約」　陳時中：太多臆測只會影響進程

副作用多＝年輕人！　莊人祥公布「老中青」接種疫苗副作用比例

直購AZ疫苗後天來台　陳時中不透露數量：進來就會跟大家報告

北市市場狂爆確診！中央公布數據卻往下降　陳時中解析原因

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

快訊／40歲臥病男入院採檢確診...敗血性休克亡　7家人PCR陰性

顧正崙／台灣防疫目標三種路線　關鍵在全民「達共識」

如花2年前轉行物流「倉庫搬貨」！　重回演藝圈主持…月底薪曝光

福建連9天通報「台灣輸出計18例」　指揮中心揭8成是「解隔案例」

食藥署遭疑打特權疫苗！陳時中：編制外人員也一樣在工作

詹長權／如何提升疫苗覆蓋率？「同島一命、先打一劑」

確診數連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵

吳鳳想家憂鬱：第一次這麼久沒回家鄉！曝「不回土耳其」原因

快訊／對流雨彈先炸「南高屏」大雨特報　準烟花接近越晚雨越大

疫情宅在家投資詐騙猖獗　上半年全台被騙人數暴增93%

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

生活熱門新聞

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

新光三越A11員工確診　5日休館

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

烟花最快今生成！警報機率高　影響最劇時間曝

1張台北寧夏夜市照「引爆南北論戰」

今增例本土　各縣市分佈曝光

更多熱門

相關新聞

鄉民見1縣市「三位數壓到剩五例」超強

鄉民見1縣市「三位數壓到剩五例」超強

新冠本土疫情趨緩。陳時中今（5日）宣布，國內新增28例本土病例，另新增1例死亡，再創三級警戒發布以來新低紀錄。消息曝光後，引起批踢踢鄉民一陣沸騰，直呼「不用打疫苗就搞定啦！」、「台灣奇蹟！」；更有網友指出新北從三位數壓到剩5例「強到爆！」

即／妻子跑桃園804醫院照顧丈夫「雙雙染疫」

即／妻子跑桃園804醫院照顧丈夫「雙雙染疫」

675例重症個案死亡分析！張上淳：平均年齡73歲「9成有潛在疾病」

675例重症個案死亡分析！張上淳：平均年齡73歲「9成有潛在疾病」

彰化7果菜市場1675人快篩結果曝

彰化7果菜市場1675人快篩結果曝

確診者返鄉「匡列19人」…老夫妻雙雙染疫

確診者返鄉「匡列19人」…老夫妻雙雙染疫

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情本土疫情市場確診

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

《性／生活》男星尺寸太驚人

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面