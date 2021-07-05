老公赴好市多買「鈔錢部署」餐！超狂用意曝光　網笑噴：防疫人才

▲一名人妻請老公到好市多購買食材。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者郭卉寧／綜合報導

全台維持三級警戒，許多人為了減少出門次數，都會到大賣場一次採購大量生活必需品。日前一位網友請老公出門採買食材，結果對方卻回傳德國豬腳、鮭魚壽司、吐司等食物照，並稱是「鈔錢部署」餐，而真實用意曝光後，網友都大讚老公是「防疫人才」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她請老公到好市多買一些肉、海鮮和麵包，結果對方買完後拍照回傳，只見購物車裡有德國豬腳、鮭魚壽司、吐司及蛤蜊等食材，並稱自己買的是「鈔錢部署」餐，各個都跟防疫有關，讓她感到相當困惑。

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▲原PO老公買了4種食品，湊成「鈔錢部署」餐。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



接著，老公解釋，德國豬腳和鮭魚壽司意指「腳正回鮭（校正回歸）」、吐司可以做成「十明治（實名制）」、蛤蜊則是音同「隔離」，最後還開玩笑地說自己要申請紓困，原PO聽完說明後笑說，「好像買齊了早中晚三餐，全部加起來不到一千元，很想看看他說的十明治是什麼？」

貼文發出後，許多網友都被老公的創意吸引，紛紛留言直呼，「好有道理，請同意紓困」、「老公很有梗！防疫觀念非常正確」、「他怎沒買烤雞？要『雞加蛤蜊（居家隔離）』啊」、「肉—豬腳，海鮮—蛤蜊，麵包—吐司，完全沒毛病啊」；也有人搞笑回應，「吃飽後，不忘人與人的連結」。