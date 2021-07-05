同事確診！他1天後被匡列「計程車載走」　驚呼：台北速度可以啊

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市政府日前被質疑未進行疫調及匡列，市長柯文哲深夜回擊，直指名嘴、民代抹黑。就有網友發文表示，由於同辦公室的同事確診，所以他隔天便接到台北市衛生局的電話要他隔離，「誰再嘴台北都不匡？」貼文一出，立刻引發熱議，網友也紛紛留言回應，「北市有匡，但匡得很爛啊」、「本來就有在做吧？沒秀給你看而已」。

這名網友在PTT的HatePolitics板上，以「被匡列了...誰再嘴台北都不匡」為題發文，提到同辦公室的同事確診，當時下午才曝光消息，他隔天就被衛生局通知隔離，「這速度可以啊！」台北市衛生局致電通知後，還安排防疫計程車帶他採檢。原PO也曬出接觸者居家隔離通知書，表示自己雖然快篩陰性，但是還再要等PCR的結果，現在要先隔離14天。

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「本來就有在做吧，沒做還壓得下來喔」、「沒秀給你看而已，沒匡列會降嗎」、「信義某診所同事妹妹就被匡列，電話簡訊通知」、「一直都有在疫調，你可以罵有疏漏，而不是瞎說完全沒疫調」、「沒做事能降低確診，全世界防疫幹嘛」。

不過，也有些網友表示，「你不知道其他縣市早就這樣做了嗎？這是最基本的」、「重點是匡列了多少、有沒有確實」、「侯友宜還在確診更多的時候就給出足跡」、「明明就是該做的事，做了一件你就覺得好棒棒」。

柯文哲曾解釋，民眾以為沒公布的地方就安全，其實是假象的安全感，「只有公開場所、可能接觸到不特定對象，且接觸時間大於15分鐘（同時要在沒有戴口罩等防護的狀況下）才需要公開，為公布而公布，反而只是製造民眾、店家的困擾和恐慌。」

▼原PO被匡列了。（圖／翻攝自PTT）