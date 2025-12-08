柬埔寨4死9傷！泰軍開轟「砲彈打進小學」　柬國377校緊急停課

▲柬埔寨教育部表示，受到邊境情勢影響，377校緊急停課。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

泰柬邊境交火迫使兩國數萬平民撤離。柬埔寨教育部表示，考量到邊境情勢，柬埔寨377校緊急停課，有7萬8585名學生受影響，且泰軍一枚砲彈8日清晨落入奧多棉芷省一所小學校園內，且當時校內還有師生。根據柬埔寨前線最新回報的數據，總計有4名平民死亡，另有9名平民受傷。

柬中時報引述柬國教育部長洪尊那隆的說法指出，這枚砲彈是在8日清晨6時55分從泰國方向飛入小學校園內部，落在校內一處空地，事發當下，校內已有部分教師與學生準備開始一天的活動課程，情況危險。





▲泰國軍方砲擊柬埔寨邊境一所小學，砲彈落入校內一處空地。（圖／翻攝自柬中時報）

除了這所小學，BBC報導，泰國軍方還空襲柬埔寨賭場，稱此處曾是柬埔寨無人機行動指揮中心；泰方稱，空襲行動目標僅限於柬埔寨軍事設施。現階段尚不清楚空襲發生當下，建築物內部是否有人。

▲泰軍發動空襲之後，柬埔寨境內一處地點冒煙。（圖／路透）

泰國東北部的四色菊府、烏汶府以及柬埔寨北部邊境的柏威夏省、奧多棉芷省發生衝突，雙方指控對方挑起事端，成為兩國7月達成停火協議以來最嚴重的衝突。泰軍發言人表示，在泰國一名士兵命喪邊境衝突之後，泰國空軍戰機轟炸柬埔寨軍事陣地。

曾協助泰柬兩國達成協議的馬來西亞總理安華警告，泰柬近日發生的邊境衝突恐破壞東盟多年來維繫的區域穩定，呼籲兩國立即停火、保障平民安全，透過既有外交機制展開對話，避免區域情勢惡化。