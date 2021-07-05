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「關鍵金鐘罩」護台北　醫：如果解封就必須靠自己了！

記者陳俊宏／綜合報導

關鍵金鐘罩護台北！福部草屯療養院醫師沈政男今天（5日）表示，台北市新增案例能持續下降，注意了，一大部分是因為三級警戒這個金鐘罩，未來如果解封，就必須靠自己了。他認為，解封以後如果發現社區感染，就得以精準防疫快速打擊病毒，必要時甫以普篩，而非不分青紅皂白普篩。

台北市成立「虎林專案」，根據台北市政府今最新統計，已篩檢4395人，有2人PCR陽性，陽性率為0.048％。沈政男今在臉書指出，「我有沒說，頂多就是篩出千分之1的陽性率？結果是千分之0.5，比整個台北，也比整個信義區的染疫率背景值還低。這不是亂槍打鳥，又是什麼？難道講大海撈針，你會比較高興啊？」

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

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 ▲▼北市府4日起啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

沈政男認為，熱區普篩之前，應該先用疫調了解社區疫情概況，等於俯瞰全局，再決定是否投彈，而不是一看到敵人出沒，就重磅轟炸；事實上家戶感染的來源，有可能是遠方親友，因此你在社區周邊普篩，未必抓得到。

沈政男說，4日聽聯合醫院副總院長璩大成講了台北精準疫調流程半天，也看不到他說，4日新增那18例到底是誰傳染給他們？他們的接觸者匡列隔離了多少人？每天把新增案例的感染源與傳播鏈講清楚，把圖表畫出來，才是台北市有做疫調，而且是精準疫調的最好證明。

沈政男寫道，台北市新增案例能持續下降，注意了，一大部分是因為三級警戒這個金鐘罩，未來如果解封，就必須靠自己了；事實上，精準防疫是保持三級警戒成果的重要手段，未來解封以後，如果發現社區感染，就得以精準防疫快速打擊病毒，必要時甫以普篩，而非不分青紅皂白普篩。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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