桃園7.2萬長者完成接種「施打率71.5％」！鄭文燦：整體來說很高

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

桃園市政府今（5日）上午召開防疫會議，市長鄭文燦指出，據健保雲端系統截自7/3為止統計，桃園75歲以上長者共10萬1914人，目前7萬2026人完成接種，另有不在籍2954人，佔3.9％，合併計算施打率71.5％，「整體來說很高」。

鄭文燦指出，除了昨日有一處接種站因健保雲端系統上傳資料出現問題，經及時改善後，解決塞車問題，整體接種狀況相當順利；接下來7/6-7/8將針對70歲至72歲三個年齡層於31處接種站施打，一天施打一個年齡層， 早上7點半開始，分為4時段，至11點半，希望早上就能接種完畢，且依照市府計算速度，不用開下午場，不過，未來三天若有73歲以上的桃園市民因身體、時間因素尚未接種，第四個時段會開放補接種，而除了婦產科、醫院提供孕婦打疫苗， 7/9、7/13市府也將於桃園巨蛋進行孕婦接種，共有1600位名額。

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針對中央造冊接種部分，鄭文燦說明，已完成計程車與貨車司機造冊接種，兩場次總人數共6000多人；批發市場專案包括果菜、肉品、魚市場、屠宰場人員，則會由農業局對接，後續進行造冊，傳統市場專案，目前造冊5000至6000多位人員；學校幼教人員以及安親班人員大約造冊8700多人，預定7/9開始施打。

鄭文燦提到，目前防疫車隊計程車533輛，司機們均已接種疫苗， 另外桃捷公司第一線站務人員也完成施打，接種率超過六成，至於外送跟貨車司機都有納入這輪優先名單，但市區公車司機並沒有被安排到，因此他會請交通局先造冊，7/15等長者施打完，疫苗數量有餘裕，規劃幫市區公車司機接種。

此外，針對國軍桃園清零計畫，鄭文燦說，昨日2例確診個案是二採陽性，病毒量低，不過，從過去到現在都有使用二採制度，以確保安全，當然會影響恢復營運時間，接下來希望指揮中心、王局長確認清零計畫是否完成，會分階段復原。