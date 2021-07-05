　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1張台北寧夏夜市照「引爆南北論戰」　網開酸：顏色問題？

▲▼限用一次。（圖／）

▲寧夏夜市微解封，引發南北論戰。（圖／翻攝自Facebook／（左）爆料公社官方粉專專屬、（右）寧夏觀光夜市）

網搜小組／鄺郁庭報導

因應三級警戒，台北市許多夜市、地下街屬於停業狀態，寧夏夜市29日微解封，採「單邊攤商營業、得來速外帶型態」提供外帶服務。不過，就有網友4日在臉書po出「週日的寧夏夜市照」，人潮看起來相當熱絡，引發許多人批評聲浪，還意外引爆南北論戰。

本站稍早報導《他怒「雙北夠了沒」！網友因這張照吵翻：先檢討各地好市多啦》，4日（週日）有網友PO照，照片中可見，寧夏夜市傍晚有不少民眾出來覓食，引起網友留言「不是呼籲沒事別出門嗎」、「我們這種乖乖待在家的真的像白癡一樣」、「也太可怕了吧」、「難怪台北降不下來」、「裡面只要一個人中，就真的沒完沒了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有人指出，高雄瑞峰更早解封，矛頭不應該只針對台北的夜市，「高雄瑞豐夜市一樣噢」、「高雄早就營業，怎麼不去靠北」、「台北、高雄一樣夜市都一堆人，台北被罵翻，高雄沒事，這真的是顏色問題還是？」

▲▼瑞豐夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲瑞豐夜市6月15日就復業。（圖／記者吳世龍攝）

據悉，寧夏夜市29日微解封，寧夏觀光夜市協會理事長林定國30日表示，總體人流約平常日的兩至三成，雖然人不多，但是來到夜市的人和平日不同，幾乎都是目標客，也就是比較少閒逛，只滿足吃的外帶需求，一個人可能就買3、4份，因此單客消費額較高，加上得來速外帶服務，總體營業額平均約五到六成。

另外，還有網友分析寧夏夜市「2大特點」，給出肯定態度，他表示寧夏夜市周遭巷子少，不像其他巷弄比較多的夜市或菜市場難管理，「別的夜市的話我不敢說，但以寧夏夜市本身強大的自治會，再加上市府若有確實監督，我認為寧夏夜市應該是可以做得到。」

▼寧夏觀光夜市在臉書貼出空拍圖。（圖／翻攝自Facebook／寧夏觀光夜市）

▲▼限用一次。（圖／）

ET快訊
她口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免
日月潭喜見九蛙「以潭為鏡」！只差31公分滿水滅頂
快訊／台中女墜樓！　「頭身分離」躺人行道慘死
iPhone連上這組「惡意WiFi」直接死機！　小心閃避這符
台北確診足跡一次看！PTT傻眼酸爆「果然精準疫調」
烟花最快下午成颱！今晚起直逼台灣　「各地風雨時程」出爐
1張寧夏夜市擠爆照「引發南北論戰」　網酸：顏色問題？

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

電競女神戲水太辣！「水面神反射」影片曝…網全暴動：想一起游泳

斬斷市場隱性傳播鏈！　公衛專家：應從3處著手「每月抽樣監測」

勞動部力推「青年職得好評試辦計畫」　助青年就業拿獎勵金

阿伯台鐵打手槍！腿蓋外套前後蹭...妹子親睹「滴下去了」嚇歪

特權疫苗？員工僅6百多人「接種率169%」　食藥署：編制外有1109人

日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

學生確診首次「單日+0」！全台維持677例　大專院校最多

男星買「2顆高麗菜400元」嘆生活難　農糧署揭真實價：不可能

烟花最快下午成颱！今晚起就直逼台灣　「各地風雨時程」出爐

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

電競女神戲水太辣！「水面神反射」影片曝…網全暴動：想一起游泳

斬斷市場隱性傳播鏈！　公衛專家：應從3處著手「每月抽樣監測」

勞動部力推「青年職得好評試辦計畫」　助青年就業拿獎勵金

阿伯台鐵打手槍！腿蓋外套前後蹭...妹子親睹「滴下去了」嚇歪

特權疫苗？員工僅6百多人「接種率169%」　食藥署：編制外有1109人

日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

學生確診首次「單日+0」！全台維持677例　大專院校最多

男星買「2顆高麗菜400元」嘆生活難　農糧署揭真實價：不可能

烟花最快下午成颱！今晚起就直逼台灣　「各地風雨時程」出爐

累了還硬撐！　賓士貓坐著度估「自帶3級搖晃」堅持不躺平

柯爾入選明星賽表現差　查普曼救援砸鍋終結者不保

豐興廢鋼每噸調漲300元　鋼筋每噸調漲200元下半年行情續強

租屋處裝窗型冷氣！「一直開著vs開關」哪樣耗電　專家實測解答

和勤受惠美系電動車增加出貨　上半年營收年增逾3成創同期新高

逢甲日藥本舖房東求賣2.8億　驚！入手價僅5300萬

盡早防控勝過事後紓困！　強化基層防疫效能為首要之務（金傳春、陳世英、顏慕庸、詹大千、趙黛瑜）

亞洲廚神慶生會忍住不哭　這個生日願望卻超催淚

大腸麵線+蒜泥太邪惡！台北超夯傳統美食　必吃香菇碗粿口感細緻

《料理之王》選手都愛的洗碗精　超高標準廚具洗完要有「QQ聲」才算乾淨！

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

新光三越A11員工確診　5日休館

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

烟花最快今生成！警報機率高　影響最劇時間曝

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

林昶佐篩檢觀點一直變？黃光芹「5點質疑」打臉

大溪漁港有確診足跡　2染疫者買海鮮1小時

台北抹黑不疫調！確診者現身「真的有」：聯繫很多次

越南小鮮肉高雄找租屋　女網友看照嗨翻：缺身分證嗎？

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

更多熱門

相關新聞

玩象棋麻將被逮！婦突起乩：早警告我別出門

玩象棋麻將被逮！婦突起乩：早警告我別出門

高雄一戶民宅遭檢舉有人群聚打牌，警方到場果真發現5人在屋內，4人正在大玩象棋麻將，全被開單，不過其中一名婦人作筆錄時突然全身顫抖，還發出令人無法理解的聲音，事後她自稱是八王爺上身起乩，出門前八王爺就警告她不可出門，果真就因違反規定被警方逮正著。

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」：累得跟狗一樣

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」：累得跟狗一樣

英將宣布全面解封　不強制戴口罩

英將宣布全面解封　不強制戴口罩

留學生苦等第二劑疫苗　指揮中心：會保留

留學生苦等第二劑疫苗　指揮中心：會保留

財經網美到信義區「很想哭」　籲普發紓困金

財經網美到信義區「很想哭」　籲普發紓困金

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫寧夏夜市瑞豐夜市柯文哲爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

新光三越A11員工確診　5日休館

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

如花「消瘦近況曝光」夜唱討掌聲

神秘網紅靠長輩爆紅！1原因下場超悽慘

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面