1張台北寧夏夜市照「引爆南北論戰」　網開酸：顏色問題？

▲寧夏夜市微解封，引發南北論戰。（圖／翻攝自Facebook／（左）爆料公社官方粉專專屬、（右）寧夏觀光夜市）

網搜小組／鄺郁庭報導

因應三級警戒，台北市許多夜市、地下街屬於停業狀態，寧夏夜市29日微解封，採「單邊攤商營業、得來速外帶型態」提供外帶服務。不過，就有網友4日在臉書po出「週日的寧夏夜市照」，人潮看起來相當熱絡，引發許多人批評聲浪，還意外引爆南北論戰。

本站稍早報導《他怒「雙北夠了沒」！網友因這張照吵翻：先檢討各地好市多啦》，4日（週日）有網友PO照，照片中可見，寧夏夜市傍晚有不少民眾出來覓食，引起網友留言「不是呼籲沒事別出門嗎」、「我們這種乖乖待在家的真的像白癡一樣」、「也太可怕了吧」、「難怪台北降不下來」、「裡面只要一個人中，就真的沒完沒了。」

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也有人指出，高雄瑞峰更早解封，矛頭不應該只針對台北的夜市，「高雄瑞豐夜市一樣噢」、「高雄早就營業，怎麼不去靠北」、「台北、高雄一樣夜市都一堆人，台北被罵翻，高雄沒事，這真的是顏色問題還是？」

▲瑞豐夜市6月15日就復業。（圖／記者吳世龍攝）

據悉，寧夏夜市29日微解封，寧夏觀光夜市協會理事長林定國30日表示，總體人流約平常日的兩至三成，雖然人不多，但是來到夜市的人和平日不同，幾乎都是目標客，也就是比較少閒逛，只滿足吃的外帶需求，一個人可能就買3、4份，因此單客消費額較高，加上得來速外帶服務，總體營業額平均約五到六成。

另外，還有網友分析寧夏夜市「2大特點」，給出肯定態度，他表示寧夏夜市周遭巷子少，不像其他巷弄比較多的夜市或菜市場難管理，「別的夜市的話我不敢說，但以寧夏夜市本身強大的自治會，再加上市府若有確實監督，我認為寧夏夜市應該是可以做得到。」

▼寧夏觀光夜市在臉書貼出空拍圖。（圖／翻攝自Facebook／寧夏觀光夜市）