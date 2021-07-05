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瑞麗連夜緊急宣布封城　雲南爆本土疫情3例確診

▲雲南瑞麗連夜宣佈封城，非必要不得進出。（圖／CFP）

▲雲南瑞麗連夜宣佈封城，非必要不得進出。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

雲南省衛健委今（５）日通報，新增本土確診病例3例（中國籍2例，緬甸籍1例）。上述3人均在瑞麗全員核酸檢測中發現，陽性反應出現後隨即轉運至定點醫院隔離診治。對此，瑞麗市連夜發出通告，自2021年7月5日8時起，所有人員非必要不進出瑞麗，同時展開全市超20萬常住人口核酸檢測。

▲雲南瑞麗出現本土疫情，全市將展開超20萬人PCR大採檢。（圖／CFP）

▲雲南瑞麗出現本土疫情，全市將展開超20萬人PCR大採檢。（圖／CFP）

據了解，雲南瑞麗市昨（4）日連夜發出通告，對該是採取最嚴格防控措施，即「非必要」不得進出，形同封城狀態。瑞麗僅允許在當地工作、生活的人員，憑在瑞麗有效憑證（身份證、戶口本、不動產權證、本人經營證照或行政主管單位證明）進入。開展疫情防控人員憑本單位或行政主管單位證明進入瑞麗。

特殊原因需離開瑞麗者，須經市疫情防控工作指揮部審批，持《離瑞放行通知書》、3天核酸陰性證明並掃碼離開。經審核同意離瑞的，由市疫情防控工作指揮部辦公室經辦人、負責人在《離瑞放行通知書》上簽字、蓋章，離瑞卡點核查無誤後給予放行。

對於瑞麗突然宣布的封城措施，雲南省衛健委也於今日一早發出通報，確定有3名本土確診病例，包括2名中國籍及1名緬甸籍人士，症狀均顯示較輕。

瑞麗市宣布封城後，也將即刻展開全市超20萬人的大規模核酸檢測，要求居民攜帶手機、身份證、胞波卡等有效證件，提前準備「德宏抗疫情」小程序，主動前往各網格單位設置的採樣點進行採樣，確保不漏一戶，不漏一人。

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