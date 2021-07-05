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疫苗有效！Delta致死率僅0.3％　完整接種長者要小心「突破感染」

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗非100％杜絕COVID-19，更大幫助是降為輕症或無症狀，緩解醫療量能負荷。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

完整接種疫苗後的防護力，在50歲以上長者與年輕人間已顯示相當差距，英國公共衛生署（PHE）數據指出，英國截至21日已有117例確診患者因Delta變異病毒死亡，其中近半數為已接種2劑疫苗的人。不過科學家仍表示數據分析證實疫苗有效性，有助於緩解醫療量能的負荷。

《華爾街日報》報導，科學家表示疫苗保護力強，但並不能使人完全免疫，而且在不同年齡層的防護力也有相當差異，如長者或免疫系統缺陷等，即便接種疫苗仍比年輕人更容易感染病毒，80歲以上長者死亡機率甚至可能高於健康、未接種的20多歲年輕人，綜合因素和是否為糖尿病、高血壓等高風險族群有關。

此外還有所謂「突破感染」（breakthrough infection），即當已接種疫苗人數超過未接種人數時，年長已接種者致死率會等於或高於未接種的年輕人。英國117例Delta確診死亡案例中，高達46％、約50例為50歲以上完全接種的長者，而當中並未出現50歲以下完整接種疫苗者的死亡病例。

報導指出，此時英國感染Delta變異株的致死率，並未比去年在英國首次出現並成為大宗的Alpha變異株高，前者致死率為0.3％，後者則是1.9％。

科學家指出致死率降低證明大規模接種疫苗及治療方法進步發揮了效果，重症住院案例相較之前已顯著減少，且現今大多數就醫的染疫病例都是未接種疫苗的年輕族群。

紛紛出爐的研究結果中顯示，Delta變異株確實較其他疫苗更能繞過疫苗保護使人感染，不過大多為輕症，如完整接種2劑疫苗對Delta有症狀感染防護力為79％，但對Alpha變異株的防護力高達89％；只完成一劑種則對Delta防護力為35％，對Alpha則是49％。

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