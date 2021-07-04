指揮中心同意！金門7／6擴大開放「這類對象」可施打莫德納

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣自2日設立莫德納疫苗接種站以來，3天突破5000人接種。縣長楊鎮浯表示，因應鄉親接種踴躍，指揮中心提前撥配第2階段2660劑疫苗，6日將超前部署開打第九類第二項「罕見疾病與重大傷病」鄉親。

▲金門自開放莫德納疫苗以來，3天突破5000人接種。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲金門縣長楊鎮浯。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯表示，2日開打莫德納疫苗，包含65歲以上長者、孕婦、義消及取得API專案檢核者，3天接種人數突破5000人顯示鄉親相當踴躍，施打率符合縣府的預期。

楊鎮浯說，因鄉親接種踴躍，在縣府積極爭取下，中央流行疫情指揮中心提前配撥第2階段疫苗2660劑，屆時將開放1至9類公費疫苗對象施打。

▲▼金門7/6日起，擴大開放第9類第二項「重大傷病卡及罕見疾病」施打。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯指出，莫德納疫苗，依中央規定7月1日僅開放1至8類施打。經多次向中央表示鄉親常有就醫需求甚或轉診赴台灣治療需求，已經爭取到優先開放給第9類第二項「重大傷病卡及罕見疾病」施打，並已協調金門醫院從7月6日起開設接種專診，盡早獲得保護力。

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