林靜儀再酸北市疫調　民眾黨美女發言人轟：別再造謠抹黑

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府近來身陷疫情風暴，關於疫調問題多次引來外界質疑，前立委林靜儀4日在臉書諷刺，不可以說台北市沒有疫調，「台北市從6月30日到現在，有四筆」。對此，民眾黨發言人楊寶楨反擊，公開「足跡」與「疫調」不同，要林別再偷換概念、造謠抹黑。

針對台北市政府的疫調問題，前立委林靜儀在臉書上諷刺稱，「黃珊珊副市長說，不能講台北市沒有疫調。我要幫台北市公開澄清，他們有疫調！」，今天疾管署各縣市確診個案公共場所活動史，台北市從6月30日到現在，有四筆！不可以說台北市沒有疫調！四筆哦！

「林靜儀前立委到底還要這樣偷換概念、造謠抹黑到什麼時候？」民眾黨發言人楊寶楨表示，林靜儀前立委所說的疾管署官網是公開「足跡」供民眾查閱，而「疫調」資料則是上傳到中央的法定傳染病系統，讓指揮中心統籌運用，北市府每一筆確診者的疫調資料都有確實上傳，絕無蓋牌。

楊寶楨說，北市府也多次說明，只要每日確診案例20例以下，就會公開足跡資料；之前沒有公開，是因為當時周確診人數較多，公開足跡恐怕造成市民「假象安全感」，希望大家都能保持警覺，盡量避免出入公共場所，「可以請林前立委停止散播謠言、誤導大眾嗎？」