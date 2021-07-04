林昶佐臉書道歉「虛心接受」！曝北市匡列不確實：已聯繫王必勝

記者柯振中／綜合報導

台北市立委林昶佐2日與市長柯文哲一同視察環南市場，遭自治會會長林勝東嗆得啞口無言，也瞬間在網路上引爆討論。對此，林昶佐4日發文致歉，任何批評、指教都會虛心接受，但若有人惡意攻擊他的朋友、或任何意見相左的人，將協助當事人蒐證、後續處理。

▲林昶佐近期負面聲量不斷攀升。（圖／ETtoday新聞雲）



環南市場爆出41人確診，林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」，卻當場被林勝東狂嗆，說不出話來。東門市場正妹肉販張采婕發文力挺林昶佐，卻被發現「2019年加入林昶佐團隊」，林昶佐的網路負面聲量飆升。

對此，林昶佐4日表示，采婕在臉書的貼文發出，後來持續收到恐嚇訊息、電話，威脅「不要再有相關言論」，否則會對店鋪有所行動。

林昶佐說明，為了處理中正區的市場、社區議題，采婕2019年曾加入團隊，2020年年初已經離開，卻被惡意誤導成「現任助理」，甚至有騷擾、威脅的狀況發生。

▼林勝東嗆得林昶佐啞口無言。（圖／ETtoday資料照）



林昶佐提到，這件事情因他而起，再次對市民表達歉意，若有任何批評、指教，他都虛心接受，但不要惡意攻擊他的朋友、或任何意見相左的人，相關案件會尊重當事人意願，協助進行蒐證、後續處理。

此外，林昶佐稍早還有一篇貼文，有環南市場攤商反映，確診者的疫調、接觸者匡列不確實，想知道聯合前進指揮所設立後，疫調、匡列是否由中央接手。

林昶佐在貼文中提及，已與王必勝執行長進行聯繫，中央目前在處理整體規劃、執行擴大全面篩檢，「關於疫調與匡列由台北市府負責。但我已將嚴重性與王執行長溝通，指揮所將在聯合會議中與市府協調擴大並落實匡列。」