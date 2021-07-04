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獨／高雄男打莫德納猝死　里長抱屈「沒人情味」：要成立救濟制度

▲▼ 高雄市長者施打莫德納疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市一名75歲長者施打莫德那疫苗後，1小時多後猝死。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市發生首例施打莫德納疫苗後猝死案件，一名75歲吳姓男子2日下午到接種站施打莫德納疫苗，接種15分鐘後卻突然休克，緊急送醫後仍回天乏術。當地里長也替家屬抱屈，建議市府應成立救濟制度，「打完疫苗突然就死了，沒有慰問金，讓人覺得很沒人情味」。

當地里長強調，吳姓長者在施打前，家屬有告知中風、高血壓、糖尿病史，詢問醫師能否施打，醫師表示，「OK！沒問題」，家屬才放心讓爸爸施打，誰知道打完疫苗15分鐘就送小港醫院。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁表示，此案已通報中央協助。（圖／高雄市政府）

里長認為，事情來的突然，市府應成立緊急救濟金制度，「像台中就有，高雄不是說資源最豐富嗎？雖然全台沒幾個縣市有，要看市長裁量權」。

里長說，吳姓長者不是第一例疑似施打疫苗後死亡個案，但市府可以追溯，打完疫苗突然就這樣死了，沒有慰問金，會讓人覺得很沒人情味、很沒尊嚴。

高雄市政府表示，5日市長將前往死者家中慰問。

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