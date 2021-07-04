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林昶佐「萬華篩檢」變變變？黃光芹「5點質疑」打臉　曝他節目發言

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐在台北市環南市場遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

萬華區立委林昶佐被環南市場的在地選民嗆聲，近日風波不斷，甚至詢問台北市長柯文哲為何1個月前不做大規模PCR篩檢。對此，資深媒體人黃光芹4日表示看不下去，提出林昶佐過去在節目上反對萬華居民篩檢的論述，並提出5點質疑。

黃光芹表示，她本不想碰林昶佐的話題，擔心會轉移目前防疫焦點，但林昶佐經歷「環南震憾」卻還理直氣壯，讓她忍不住出來說實話，「5月24日疫情大爆發期間，我與他在年代同台，對於他三番兩次鼓吹萬華居民不要去快篩，感到不可思議。」

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黃光芹提出5點質疑：

1.萬華是熱區，怎麼沒有警覺心？
2.他鐵定沒去過快篩站，我都去過現場。由當地醫療院所的醫丶護駐點，都有做隔離措施，怎麼一再強調，會發生群聚感染？
3.最遺憾的是，堂堂重災區的國會議員，既然全然不知有所謂的「無症狀」感染，真是令人驚訝！
4.他把有些企業要求勞工快篩，持陰性證明入場，視為歧視的一種，不知道他如何看待北農的處置措施？
5.快篩後做pcr(即他所謂的化驗)，怎麼會視為浪費醫療資源？

黃光芹說，林昶佐當初的言行都跟他現在的罵點不同。她認為，台北市的防疫作為的確有重大疏失，但林昶佐若想趁機擠身為指揮中心的一員，斥責為何不及早廣篩？為何不廣設快篩站？未確實做pcr檢測！「 必須先誠實面對自己，對於有效防疫是否發揮正面價值，否則深夜問題多，平安回家最好！」

林昶佐5月24日在「突發琪想」節目中表示，「我要提醒大家，没事你就待在家裡，不要打1922，或是跑去快篩站篩看看，這個你都在浪費醫療資源，浪費行政人員的資源…你跑去快篩，就是浪費醫療資源，都要為了你的篩檢要再去化驗…所以再講一遍，如果你没有跟確診者有接觸史，你也沒有任何症狀，跟covid-19疑似的症狀，只是覺得痰稍微有點多丶最近好像有些過敏，不用去快篩，你也不用因為這樣打去1922，你想到什麼i dea，就寫在網路上，或寄到指揮中心…勞工好好的，要他們也去快篩，結果他們不就跟有潛在確診可能的人，又群聚了？這樣就造成防疫的破口…」。

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