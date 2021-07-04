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林昶佐任228董事「僅出席1次會議」挨轟！朱學恒再補槍：業力引爆

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐在台北市環南市場遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立委林昶佐2日嗆聲台北市長柯文哲，遭到環南市場自治會會長林勝東回嗆，林昶佐的負面聲量爆增，甚至有228受難家屬指控，林昶佐曾任228基金會董事，卻在第6屆2年任期、15次的董事會中，只出席過1次。對此，名嘴朱學恒也在臉書開酸，「田都沒種卻裝青農，有一天就會業力引爆的。」

228國家紀念館首任館長、228受難家屬廖繼斌3日在臉書表示，林昶佐在提供給立院的個人經歷中，把曾任228基金會董事的豐功偉業放進去，但這位自詡為228正義使者的歌手，在第6屆2年任期、15次的董事會中，「竟然只出席了第6次董事會，其他14次全部請假缺席！沒錯，就只出席了1次，翹班了14次！」讓他痛批，「林昶佐從今以後別再提228三個字好嗎？」

▲▼林昶佐於立院簡介中提及，曾任「行政院228基金會董事」。（圖／翻攝自立法院網站）

▲林昶佐於立院簡介中提及，曾任「行政院228基金會董事」。（圖／翻攝自立法院網站）

廖繼斌直言，這樣的出席率，不要說公家機關，就是發生在民間團體，也一定遭到同儕的冷眼與排斥。並稱林昶佐每提一次228，「我們遺族心中就多淌血一次！另外也提醒你，把你的立法院履歷中，行政院228基金會董事那11個字，趁你還沒被罷免的時候，趕快拿掉吧！」

對此，朱學恒4日也在臉書分享廖繼斌貼文，並開酸林昶佐，「人生如果永遠只會收割，連個基金會的會都不去開，田都沒種卻裝青農，有一天就會業力引爆的。」

人生如果永遠只會收割 連個基金會的會都不去開 田都沒種卻裝青農，有一天就會業力引爆的

朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年7月3日 星期六
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