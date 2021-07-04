台南無新增本土個案　第1劑COVID-19疫苗涵蓋率8.97％

▲台南市長黃偉哲指出，台南市統計1至3日止已接種22420人，台南市第1劑COVID-19疫苗涵蓋率為8.97％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心4日公告，全國新增37例本土個案，台南無新增本土確診病例，台南市長黃偉哲指出，台南市在7月1日獲中央撥配第一批44800劑莫德納疫苗當天下午馬上展開接種作業，統計至3日止已接種22420人，台南市第1劑COVID-19疫苗涵蓋率為8.97％。

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黃偉哲市長之說，安南家庭群聚部分，在7月10日之後才能夠確實地證實已經沒有其他感染的可能，所以必須等他們居家隔離的人確定解隔離之後，才能放寬對這個案子的追蹤，不過目前為止，居家隔離的人狀況都還不錯。

黃偉哲市長說，指揮中心規劃5日配送第2批29400劑莫德納疫苗至台南，市府也將陸續下修年齡開放施打對象，7月5日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者；7月8日起則開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種疫苗。

黃偉哲市長說，先前85歲以上的、現在的75歲以上、70歲以上、65歲以上的年長者，他們比較偏向那在社區來接種，因為距離比較近，但是有一些這個人，包括其他的族群的部分，就比較集中在大型中大型的施打站，這樣子每個人他有他自己比較習慣的接種方式，市府都盡量來配合，當然不見得每個人都一樣，如果說，沒有辦法照你的意願來這個施打也請多諒解，7月8日以後開始打65歲以上，然後再接下來，會評估什麼時候開放60-65歲的人施打，接續會陸陸續續開放往下打的年齡。台南市衛生局長許以霖指出，目前尚未新增莫德納疫苗不良反應個案通報。

有關家長反映護理學校實習學生沒有完成疫苗的注射，造成學生無法如期完成實習的困擾，黃偉哲指出，他不知道學校有規定沒有完成疫苗注射就不能進行實習，目前所了解的是8月1日以後才開始實習，這都有向中央指揮中心反映，我們也會跟中央反映，先施打的職業別的部分，有遊覽車司機、公車司機、小黃司機，因為他們都在密閉空間、要開空調，在密閉空間裡面跟乘客來接觸，還有台鐵的駕駛員、高鐵的駕駛員，還有服務人員，還有國道客運的駕駛員，還有服務人員，還有郵差，還有傳統市場的攤商，因為好幾次目前為止的群聚感染的都在傳統市場或是批發市場，還有義警、義消，因為他們有人在救護車上服勤，還有醫護人員的同住家屬，當然也有剛剛提到的8月以後才開始實習的實習生，有的人在醫院，有的人是在社區藥局，我們都會把這個情形跟指揮中心來反映，但是他必須強調，護校或藥理人員還沒有開始實習，學校也還沒有規定說沒有打疫苗的不能去實習，這個部分我們還需要去查證，跟學校校方了解一下。

台南市衛生局長許以霖說，關於醫院值勤的醫事實習學生，指的是已經在醫院實習的學生，會根據在地區級以上的教學醫院值勤的醫事實習學生，在市府的計畫執行期間比照第1類辦理，那是因為很多的家長反映還沒有去，要先打了有免疫力了才能到學校去實習，到社區藥局去實習，包含我們的實習藥學生、實習的護理生，這個我們在2、3次的全國防疫會議都有跟中央反映，中央也會納入規劃，也會盡快地幫大家爭取到施打，也希望大家到醫院實習的時候，到社區藥局、到這些衛生所去實習的時候，都一切平安，市府會積極地幫大家爭取中。

黃偉哲說，目前為止，疫苗數量是夠的，但是因為施打量能的關係，現在因有很多職業別的人，他們都希望說在年齡別之前要先施打，所以會影響我們現在年齡別，尤其年長者他的免疫力比較差，所以說希望優先施打，這是中央的政策，但是有一些可能還沒有發生的職業別的部分，他會不會先加進來優先施打，這個部分可能會影響年齡別的施打量能。其實疫苗都打的到，所以說請稍安勿躁，尤其他說了那麼多類別，其實後面還有很多是來不及說，會盡量來反映給中央。

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