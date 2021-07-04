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台北市場爆群聚！他一看+18例傻「以為會暴增」　鄉民氣炸：蓋牌啦

記者施怡妏／綜合報導

台北市虎林街爆出社區感染，累計至今已有30人確診，環南市場也在2日驗出41人確診，但台北市今日的新增個案卻只有18例而已，就有網友質疑，最近環南市場、北農、虎林街都傳出有確診，但今（4）日全台卻只有37例確診，「台北不是大爆嗎？」有網友開酸「今天的扣打用完了」。

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,虎林街周邊市場一早人潮比以往減少許多,疫情,防疫,疫調,熱區,社區清零,傳統市場,人流管制,QRCode實聯制,身分證尾數分流,實名制,攤商,攤販,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區。（圖／記者李毓康攝）

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網友在PTT發文，最近台北市接連爆出群聚感染，但今日卻公布新增37例本土個案，「最近不是環南+北農跟虎林街數量爆出來，照那個數字算起來，都不只37例，為啥今天全台才37例？」疑惑這些個案是打算加在明天，還是會以校正回歸的方式加在前幾天，「這樣到底7/12解封有沒有望阿？」

根據指揮中心公布，台北市1日新增18例，2日新增29例，3日新增48例，今日則降回18例。另一名網友也表示，近來在PTT上看到很多人在討論台北市疫情爆炸，還以為台北確診數會暴增，但好像也還好。對此，網友們也以為個案數會暴增，質疑政府蓋牌，「新聞報成這樣，我還以為今天很多確診」、「看八卦板也以為台灣屍橫遍野，全球末段」、「因為明天有股票」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO看到今日確診數傻眼了。（圖／翻攝自PTT）

但也有網友解答，「永春市場今天才開始驗」、「等虎林街及週邊市場PCR結果出來吧」、「口罩+三級，要爆量很難吧」、「虎林最快也要明天才出來」、「環南的在昨天啦」、「虎林的還沒出來還不知道」、「永春市場今天才開始驗」、「再看幾天吧，環南的可能還好，但還有虎林街副本要解」。

台北市虎林街爆出13戶確診、共30人確診，總計匡列144人隔離，因此北市府成立「虎林專案」，4日在永吉國小設篩檢站，安排永春市場、虎林街市場攤商及周邊8個里篩檢。環南市場爆出多人確診，指揮中心與北市成立聯合前進指揮所展開防治。指揮官陳時中表示，三大市場至今確診數累計229人，環南市場接觸者匡列187人，已有182人居家隔離。

▼0704台北三大市場新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲▼0704台北三大市場新增病例。（圖／指揮中心提供）

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