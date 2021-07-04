台中十甲旺危機解除　7日起批發市場、托嬰中心、殯殮師可打疫苗

▲台中市長盧秀燕宣布，7月7日開始70歲以上長者及7大批發市場、公私立屠宰場、托嬰中心、安親班教職員等都可施打疫苗。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市4日本土、境外零確診，市長盧秀燕表示，美麗殿社區及十甲旺市場兩天快篩站共篩驗1853人全陰性，危機暫時解除，另外，盧秀燕也宣布，7月7日開始，包括70歲以上長者、60歲以上原住民，以及7大批發市場、公私立屠宰場、公私立托嬰中心、安親班老師、職員以及殯殮師等都施打疫苗。

市府指出，因美麗殿社區與俾士麥金邸兩社區多為租借戶，人口流動率高，社區篩檢率已達6成，加上衛生局迅速PCR採檢直接接觸者，也皆為陰性，經評估十甲旺市場、美麗殿社區及俾士麥金邸的擴散風險與危機暫時解除，宣告快篩任務告一段落，昨日已撤離指揮所與快篩站。

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此外，台中市全市65處快打站昨日開始施打莫德納疫苗，統計至昨日止，共接種1萬7920人，其中75歲以上長者有1萬3003人、65歲以上原住民有187人、長照機構人員及個案有3199人，其他1至6類有1531人，今日將持續進行疫苗施打作業。

盧秀燕今天也宣布新的接種計畫，由於台中將獲得9萬1420劑默德納疫苗，7月7日到9日，開放70歲以上長輩、原住民60歲以上可前往快打站接種。此外，7大批發市場、公私立屠宰場、公私立托嬰中心、安親班教職員、殯葬業第一線處理大體人員也就是殯殮師也列入施打名單。