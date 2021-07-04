LIVE／北市+18全國最多「三大市場確診229人」　柯文哲再上火線

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布，新增37例本土確診及，以北市18例最多，其次為新北市11例，另確診個案中新增2例死亡，指揮官陳時中公布，三大市場至今確診數累計229人，環南市場接觸者匡列187人，已有182人居家隔離。台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增37例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月17日至7月3日。個案分布以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增2例死亡個案，為案8089、12577，分別是70多歲女性及80多歲男性，發病日為5月18日及6月9日，確診日為5月30日及6月11日，死亡日為7月2日及6月17日。

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對虎林街篩檢被里長罵太倉促、北市批發市場篩檢數字、外傳柯文哲不滿北市衛生局長黃世傑態度消極，要求請辭走人、萬華人醞釀立委林昶佐罷免等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）