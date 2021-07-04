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打疫苗冒出百位「臨時工」！旗山肉品市場遭爆好心肝翻版

▲鳳山肉品市場旗山分場 。（圖／翻攝鳳山肉品市場官網）
▲鳳山肉品市場旗山分場超爆造冊不實。（圖／翻攝鳳山肉品市場官網）

記者洪靖宜／高雄報導

在北農傳出群聚感染後，高雄市政府上月底針對批發市場進行接種疫苗，但鳳山肉品市場旗山分場卻傳出造冊名單不實，有員工指出，肉品市場外圍賣豬肉、蔥油餅、早餐店的都以「臨時工」接種，甚至賣豬肉全家都一起去打，被批猶如台北「好心肝」事件翻版。

▲有人爆鳳山肉品市場旗山分場造冊名單不實 。（圖／翻攝爆料公社）

▲有人爆鳳山肉品市場旗山分場造冊名單不實 。（圖／翻攝爆料公社）

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高雄市府針對北農傳出群聚疫情後，緊急在6月底針對轄內批發市場一線工作人員施打疫苗，高市府農業局針對轄下果菜、肉品、家禽及花卉等批發市場一線工作人員，在6月27、28及30日安排接種疫苗。根據衛生局公布截至6月30日，列冊1萬102人，已完成7209人，接種率已達71.36%。

▲高雄批發人員施打疫苗統計 。（圖／高市府提供）

▲高雄批發人員施打疫苗統計 。（圖／高市府提供）

不過鳳山肉品市場旗山分場卻被爆，「現在旗山區肉品市場已學習好心肝模式，只要是能有熟識裡面人員均可優先施打」，網友在《爆料公社》指出：「連賣蔥油餅的早餐店的孩子今天也都能開心打疫苗了，一間工廠只有十個人上班！現在變多了一百多名俗稱臨時工的人數」。

鳳山肉品市場旗山分場主任連建福強調一切沒有問題，造冊第一次約90多人，第二次約89人。造冊人員都是這個產業人員，不是隨便亂列冊，有殺豬的、買賣豬肉的，都是相關的，對於爆料指賣蔥油餅，連建福喊冤說，賣蔥油餅的晚上是殺豬的，白天從事什麼市場管不著，但晚上確實會出入市場，會尊重市府查察，會提供名單一一解釋。

▲有人爆鳳山肉品市場旗山分場造冊名單不實 。（圖／翻攝爆料公社）

▲有人爆鳳山肉品市場旗山分場造冊名單不實 。（圖／翻攝爆料公社）

對此，高雄市農業局表示，北農案爆發後，基於保障合批發市場工作人員安全，有通知市場管理單位依據第一線工作的情況、與民眾接觸的情況，提報第一階段施打名冊，造冊原則是以批發市場內跟販售或蔬果販運有關聯者，這次事件 ，農業局已進行查證，若經查有提報不實情事，將移請衛生局依《傳染病防治法》裁罰，衛生局表示將會依事實狀況來認定條款。

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