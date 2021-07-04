　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭苗栗衛生局長小叔致電恐嚇！　曾玟學：難怪被質疑是黑道治縣

▲▼ 電話恐嚇苗栗議員兇手遭逮 。（圖／民眾提供）

▲邱男被逮。（圖／民眾提供）

記者陳羿妏／綜合報導

苗栗縣9名跨黨派議員2日於苗栗縣議會召開第五次定期會議，因認為縣內疫情失控，聯合要求撤換衛生局長張蕊仙，不料，同日晚間民進黨議員陳光軒、無黨籍議員曾玟學、黎煥強均接到一名男子的恐嚇電話。警方循線於桃園逮到犯案的邱姓男子，經查，邱男竟是張蕊仙小叔，而檢方訊問後，裁定邱男5萬交保。對此，曾玟學今做出回應，直言「難怪會被質疑是黑道治縣」。

據悉，該通恐嚇電話區碼為03，邱男先是表明「很支持你們這樣年輕議員」，接著話鋒一轉表示「不要這樣欺負小女生」、「做不好教她就好了」、「應該要跟縣長和局長合作去解決問題，不是去刁難她」，最後可能因未獲得議員正面回應，口氣轉硬直嗆，「當議員態度不要那麼囂張」、「等你沒當議員等著被修理」、「改天換我們上網修理你」等語。邱男落網後，被查出是張蕊仙的小叔，不過，張蕊仙則回應，不清楚小叔從哪裡得知議員們的手機號碼。

▲無黨籍苗栗縣議員黎煥強（左3）等9位議員，質疑衛生局長張蕊仙防疫失職，要求撤換。（圖／議員黎煥強提供，下同）

▲無黨籍苗栗縣議員黎煥強（左3）等9位議員，質疑衛生局長張蕊仙防疫失職，要求撤換。（圖／議員黎煥強提供）

曾玟學今（4日）也發文回應，他想代議士本於職權，對於行政部門的缺失，要求行政官員負起政治責任，是民主社會的常態，但若因為在議場內履行職務監督問政，就要被局處長的親戚放話嗆聲「難怪會被質疑是黑道治縣」。

曾玟學說，這樣的狀況，對於苗栗縣議會的問政風氣，以及縣府施政效能來說都並非好事，因此他希望縣長、衛生局長都能對此事做出正面回應，本次定期會的業務報告與傯質詢，都還有機會針對衛生局各項決策與作業就教縣長、衛生局長，希望屆時不會再發生一樣的事情。

▲▼苗栗縣議員曾玟學和黎煥強。（圖／翻攝自臉書）

▲苗栗縣無黨籍議員曾玟學（左）、黎煥強（右）。（圖／翻攝自臉書）

此外，陳光軒也發文提到，打電話的人，確實如同他們所拼湊出的可能人士，是張蕊仙的小叔；以邱男身份，完全可以理解為嫂嫂抱屈，但使用違反法律的方式就是不行，且他相信大家和他們一樣都想知道，遠在桃園的小叔究竟是如何同時取得三位議員私人手機，還有提供電話的人是否才是幕後真正的始作俑者，「請檢警務必追查清楚，還給代議士一個免於恐懼的問政環境！」

▲▼苗栗縣議員陳光軒。（圖／翻攝臉書）

▲苗栗縣民進黨議員陳光軒。（圖／翻攝臉書）

黎煥強表示，他已提告恐嚇，且讓他最在意的是一般縣民擁有一位熟悉議員私人號碼很正常，但在桃園的邱男卻有好幾名苗栗縣議員私人號碼，讓他懷疑是政府單位人員流出號碼，故請警察單位務必將手機來源查明清楚，給議員、社會一個交代。

▼苗栗縣衛生局長張蕊仙委屈落淚。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣衛生局長張蕊仙，連日來所承受的壓力，被1句「太晚怕吵到縣長」的指控而委屈落淚。（圖／記者黃孟珍攝）

ET快訊
快訊／新北168市場、夜市攤商2萬人明起開始打疫苗！
快訊／新北重慶市場1確診　休市3天、所有攤商都篩檢
「北市爆多起群聚」7/12分區降級？　陳時中回應了
快訊／創新低！新北+11例「5人與北市相關」　各區染疫人數曝
郭台銘、台積電買BNT！傳上海復星專案　陳時中回應
快訊／高雄女嘴角滲血陳屍85大樓套房　疑2天沒出門
LIVE／新北+11「712有望微解封？」　侯友宜最新說明
快訊／彰化今增3例本土！連四天零確診破功　縣府1500說明
怕自己染疫亡小孩變孤兒　模範媽媽14刀親手砍死5歲女！
台大醫批「北市府疫調不實」　陳時中回應了
虎林專案篩檢爆民怨「沒被造冊」　陳時中說話了
夜市微解封增加7~8%人流　陳時中：每2.25平方公尺只能留

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／北市+18全國最多「三大市場確診229人」　柯文哲再上火線

快訊／侯友宜宣布：新北168市場、夜市攤商2萬人明天開始打疫苗

快訊／新北11例感染源曝光　北農拍賣員1人、環南市場有關3人

快訊／新北重慶市場1確診　侯友宜下令休市3天、所有攤商都篩檢

快訊／創新低！新北＋11例「5人與北市相關」　各區染疫人數曝光

永春攤商怨生意受影響、民眾快篩沒造冊　她：市府問題出在這2點

LIVE／新北＋11「712有望微解封？」　侯友宜最新說明

遭苗栗衛生局長小叔致電恐嚇！　曾玟學：難怪被質疑是黑道治縣

被強制匡列支出近萬元！他嗆市府須付全額　名嘴：不要鬧了台灣鯛

黃世傑自爆被請假　鄭運鵬：北市常演宮鬥「局長當戰犯剛好而已」

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

LIVE／北市+18全國最多「三大市場確診229人」　柯文哲再上火線

快訊／侯友宜宣布：新北168市場、夜市攤商2萬人明天開始打疫苗

快訊／新北11例感染源曝光　北農拍賣員1人、環南市場有關3人

快訊／新北重慶市場1確診　侯友宜下令休市3天、所有攤商都篩檢

快訊／創新低！新北＋11例「5人與北市相關」　各區染疫人數曝光

永春攤商怨生意受影響、民眾快篩沒造冊　她：市府問題出在這2點

LIVE／新北＋11「712有望微解封？」　侯友宜最新說明

遭苗栗衛生局長小叔致電恐嚇！　曾玟學：難怪被質疑是黑道治縣

被強制匡列支出近萬元！他嗆市府須付全額　名嘴：不要鬧了台灣鯛

黃世傑自爆被請假　鄭運鵬：北市常演宮鬥「局長當戰犯剛好而已」

自行解封！5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水　看到員警才戴口罩

中科院女員工搭上已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮抓包氣瘋

台灣東岸「黑潮正在變化」　共軍潛艦須重擬作戰！魚雷可能瞄不準

新加坡桌球隊嚇死了！記者採訪後竟確診　拒絕再受訪

家裝「賓士牌監視器」全方位掃視　爸笑：還會自動關閉鏡頭？

老鷹連續60年無緣總冠軍戰　國王、快艇更慘

《通靈》男星防疫胖到雙下巴炸出！　低頭滑手機「被前鏡頭嚇到」

貨櫃船運價最高約成本價7倍 回顧08年散裝船曾達17倍！

想升院士被打槍　陸航天投資老董把2院士「揍到骨折出不了院」

LIVE／北市+18全國最多「三大市場確診229人」　柯文哲再上火線

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

快訊／新北712微解封？　侯友宜首漏口風「期待回到正常生活能夠成真」

罷免林昶佐粉專讚數爆增！發起人：清林散昶

林昶佐被受難家屬痛批「消費228」

北市虎林街30人確診　4日起大規模篩檢3300人堵疫情

快訊／北市批發市場再添9人確診　昨PCR篩檢3610人

被強制匡列！民眾要市府付全額　李正皓：台灣鯛

屏東萬人篩檢全陰！網揭感動過程

許淑華：柯文哲捅婁子卻要里長擦屁股

柯文哲邀王燕軍加入團隊內幕曝光！

快訊／柯文哲：永春市造冊3300人4日起大篩檢

蔡炳坤：6、7日開放70歲以上長者網路預約疫苗

快訊／頻繁接觸流動人潮　北捷人員下周起施打疫苗

LIVE／新北＋11「712有望微解封？」　侯友宜最新說明

更多熱門

相關新聞

苗栗3議員遭電話恐嚇！嫌犯竟是衛生局長小叔

苗栗3議員遭電話恐嚇！嫌犯竟是衛生局長小叔

苗栗縣議會2日召開第5次定期會議，9名跨黨派議員含曾玟學在內，聯合要求撤換衛生局長，質疑疫情失控張蕊仙失職。不過事後卻傳出，民進黨議員陳光軒、無黨籍議員曾玟學、黎煥強等遭到一名男子電話。警方獲報後，根據區碼等循線到桃園逮人，不過這名67歲邱姓男子卻遲遲不肯開門，警方僵持到3日上午、持拘票後，邱男才開門就範。經查，邱男竟是張蕊仙小叔，而檢方漏夜偵訊後，認定邱男仍有滅證、串供之虞，裁定5萬元交保。

最悍正宮暴打小三　扒光上衣公墓罰站半小時

最悍正宮暴打小三　扒光上衣公墓罰站半小時

刷整排苗栗縣議員電話　恐嚇男疑似從桃園打來

刷整排苗栗縣議員電話　恐嚇男疑似從桃園打來

要求撤換衛生局長　苗栗3議員接恐嚇電話

要求撤換衛生局長　苗栗3議員接恐嚇電話

男搶超商2.4萬　穿這件太顯眼被逮

男搶超商2.4萬　穿這件太顯眼被逮

關鍵字：

張蕊仙苗栗小叔恐嚇曾玟學陳光軒黎煥強

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

今增37例本土　另增2例死亡

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面