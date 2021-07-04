遭苗栗衛生局長小叔致電恐嚇！　曾玟學：難怪被質疑是黑道治縣

▲邱男被逮。（圖／民眾提供）

記者陳羿妏／綜合報導

苗栗縣9名跨黨派議員2日於苗栗縣議會召開第五次定期會議，因認為縣內疫情失控，聯合要求撤換衛生局長張蕊仙，不料，同日晚間民進黨議員陳光軒、無黨籍議員曾玟學、黎煥強均接到一名男子的恐嚇電話。警方循線於桃園逮到犯案的邱姓男子，經查，邱男竟是張蕊仙小叔，而檢方訊問後，裁定邱男5萬交保。對此，曾玟學今做出回應，直言「難怪會被質疑是黑道治縣」。

據悉，該通恐嚇電話區碼為03，邱男先是表明「很支持你們這樣年輕議員」，接著話鋒一轉表示「不要這樣欺負小女生」、「做不好教她就好了」、「應該要跟縣長和局長合作去解決問題，不是去刁難她」，最後可能因未獲得議員正面回應，口氣轉硬直嗆，「當議員態度不要那麼囂張」、「等你沒當議員等著被修理」、「改天換我們上網修理你」等語。邱男落網後，被查出是張蕊仙的小叔，不過，張蕊仙則回應，不清楚小叔從哪裡得知議員們的手機號碼。

▲無黨籍苗栗縣議員黎煥強（左3）等9位議員，質疑衛生局長張蕊仙防疫失職，要求撤換。（圖／議員黎煥強提供）

曾玟學今（4日）也發文回應，他想代議士本於職權，對於行政部門的缺失，要求行政官員負起政治責任，是民主社會的常態，但若因為在議場內履行職務監督問政，就要被局處長的親戚放話嗆聲「難怪會被質疑是黑道治縣」。

曾玟學說，這樣的狀況，對於苗栗縣議會的問政風氣，以及縣府施政效能來說都並非好事，因此他希望縣長、衛生局長都能對此事做出正面回應，本次定期會的業務報告與傯質詢，都還有機會針對衛生局各項決策與作業就教縣長、衛生局長，希望屆時不會再發生一樣的事情。

▲苗栗縣無黨籍議員曾玟學（左）、黎煥強（右）。（圖／翻攝自臉書）

此外，陳光軒也發文提到，打電話的人，確實如同他們所拼湊出的可能人士，是張蕊仙的小叔；以邱男身份，完全可以理解為嫂嫂抱屈，但使用違反法律的方式就是不行，且他相信大家和他們一樣都想知道，遠在桃園的小叔究竟是如何同時取得三位議員私人手機，還有提供電話的人是否才是幕後真正的始作俑者，「請檢警務必追查清楚，還給代議士一個免於恐懼的問政環境！」

▲苗栗縣民進黨議員陳光軒。（圖／翻攝臉書）

黎煥強表示，他已提告恐嚇，且讓他最在意的是一般縣民擁有一位熟悉議員私人號碼很正常，但在桃園的邱男卻有好幾名苗栗縣議員私人號碼，讓他懷疑是政府單位人員流出號碼，故請警察單位務必將手機來源查明清楚，給議員、社會一個交代。

▼苗栗縣衛生局長張蕊仙委屈落淚。（圖／記者黃孟珍攝）