屏東萬人篩檢全陰！網揭感動過程：半夜收到篩檢結果

▲屏東萬人篩檢全陰，醫檢師爆肝進行檢驗。（圖／翻攝臉書／潘孟安）



記者柯振中／綜合報導

屏東傳出Delta病毒確診案例，啟動了三大專案篩檢，共計篩檢破萬人。屏東縣漲潘孟安3日晚間在臉書發文，14,163人的PCR結果全數陰性，背後是醫檢師日以繼夜的付出，就如同「看不見的光芒」。貼文發出以後，也有網友感動公開過程，就連半夜都能收到PCR篩檢結果，可見醫檢師有多努力。

潘孟安在臉書上表示，在疫情當中，每個數字代表的是一條生命、一個家庭，背後還藏著日以繼夜的防疫作為，牽連著疫情升溫、下降而連動。

潘孟安提到，屏東10天內完成3大專案，進行擴大篩檢，14,163位民眾PCR篩檢結果出爐，全數陰性，背後還有一連串看不到的檢測與汗水，醫檢師日接夜棒，不惜任何代價，也要讓鄉親出來篩檢。

潘孟安指出，每個生命重量等值，沒有誰輕誰重，施打疫苗的先後順序成了難題，只能透過分析，找出風險係數最高的民眾，再逐一向下施打，照顧好長輩，讓子女能夠正常生活。

▼除了篩檢以外，還有許多在第一線付出的人員。（圖／翻攝臉書／潘孟安）



屏東2日共施打近萬劑莫德納疫苗，一早人潮爆滿，團隊人員火速搭棚，設置座椅、拉開安全距離，同時安排施打方式，盡可能滿足長者接種的意願。

潘孟安提到，每個環節能夠順暢進行，是因為團隊不分日夜進行演練、準備，才有辦法達成，目的是讓民眾在最安全、快速的狀況下，接受檢疫、接種，除了各局處人員來支援，還有超強外掛部隊到場。

除了團隊人員以外，團隊家屬也能感受到無止盡的壓力，甚至有成員的家屬夢到小孩爆肝，支援隊伍也摸黑搭車到屏東，等到夜色已深，才又拖著疲憊的身軀回家，所有汗水、淚水都留在護目鏡、防護衣當中。

▼雖然疫情稍微趨緩，屏東縣府仍沒有放鬆。（圖／翻攝臉書／潘孟安）



潘孟安呼籲，面臨危難時刻，能夠看清潛藏的人性，在善與惡、先與曼之間，存在著無限大，希望能夠盡量將人性真善買的一面放大，「這樣，我們才有更多抗疫的本錢。」

潘孟安的貼文讓許多民眾感動，在下方留言致意，「屏東守得住Delta株不簡單，盡可能框列減災，謝謝你們的努力」、「縣長，看完您的文章，我紅了眼眶……謝謝您，謝謝所有用心在守護台灣的人」、「半夜還收到PCR篩檢結果，團隊真的太用心了」、「謝謝屏東把這一波Delta擋住，也許未來還有威脅，但有了這一次相信大家更有信心了。」

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