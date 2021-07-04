　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

屏東萬人篩檢全陰！網揭感動過程：半夜收到篩檢結果

▲▼屏東萬人篩檢全陰，醫檢師爆肝付出。（圖／翻攝臉書／潘孟安）

▲屏東萬人篩檢全陰，醫檢師爆肝進行檢驗。（圖／翻攝臉書／潘孟安）

記者柯振中／綜合報導

屏東傳出Delta病毒確診案例，啟動了三大專案篩檢，共計篩檢破萬人。屏東縣漲潘孟安3日晚間在臉書發文，14,163人的PCR結果全數陰性，背後是醫檢師日以繼夜的付出，就如同「看不見的光芒」。貼文發出以後，也有網友感動公開過程，就連半夜都能收到PCR篩檢結果，可見醫檢師有多努力。

潘孟安在臉書上表示，在疫情當中，每個數字代表的是一條生命、一個家庭，背後還藏著日以繼夜的防疫作為，牽連著疫情升溫、下降而連動。

潘孟安提到，屏東10天內完成3大專案，進行擴大篩檢，14,163位民眾PCR篩檢結果出爐，全數陰性，背後還有一連串看不到的檢測與汗水，醫檢師日接夜棒，不惜任何代價，也要讓鄉親出來篩檢。

潘孟安指出，每個生命重量等值，沒有誰輕誰重，施打疫苗的先後順序成了難題，只能透過分析，找出風險係數最高的民眾，再逐一向下施打，照顧好長輩，讓子女能夠正常生活。

▼除了篩檢以外，還有許多在第一線付出的人員。（圖／翻攝臉書／潘孟安）

▲▼屏東萬人篩檢全陰，醫檢師爆肝付出。（圖／翻攝臉書／潘孟安）

屏東2日共施打近萬劑莫德納疫苗，一早人潮爆滿，團隊人員火速搭棚，設置座椅、拉開安全距離，同時安排施打方式，盡可能滿足長者接種的意願。

潘孟安提到，每個環節能夠順暢進行，是因為團隊不分日夜進行演練、準備，才有辦法達成，目的是讓民眾在最安全、快速的狀況下，接受檢疫、接種，除了各局處人員來支援，還有超強外掛部隊到場。

除了團隊人員以外，團隊家屬也能感受到無止盡的壓力，甚至有成員的家屬夢到小孩爆肝，支援隊伍也摸黑搭車到屏東，等到夜色已深，才又拖著疲憊的身軀回家，所有汗水、淚水都留在護目鏡、防護衣當中。

▼雖然疫情稍微趨緩，屏東縣府仍沒有放鬆。（圖／翻攝臉書／潘孟安）

▲▼屏東萬人篩檢全陰，醫檢師爆肝付出。（圖／翻攝臉書／潘孟安）

潘孟安呼籲，面臨危難時刻，能夠看清潛藏的人性，在善與惡、先與曼之間，存在著無限大，希望能夠盡量將人性真善買的一面放大，「這樣，我們才有更多抗疫的本錢。」

潘孟安的貼文讓許多民眾感動，在下方留言致意，「屏東守得住Delta株不簡單，盡可能框列減災，謝謝你們的努力」、「縣長，看完您的文章，我紅了眼眶……謝謝您，謝謝所有用心在守護台灣的人」、「半夜還收到PCR篩檢結果，團隊真的太用心了」、「謝謝屏東把這一波Delta擋住，也許未來還有威脅，但有了這一次相信大家更有信心了。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／小S 阿嬤逝世！享耆壽92歲...「最後一刻不能陪身邊
同婚推手祁家威染病！　高燒狂飆「瘦15公斤」曝最新近況

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏東萬人篩檢全陰！網揭感動過程：半夜收到篩檢結果

罷免林昶佐粉專「按讚飆升」破9000！發起人喊：清林散昶

里長轟虎林專案「整死基層」　許淑華：柯文哲捅婁子卻要里長擦屁股

涉好心肝案科長、股長遭調職　林穎孟：敢講真話的人被消失

快訊／頻繁接觸流動人潮風險高　北捷人員下周起施打疫苗

柯文哲邀王燕軍加入北市府「內幕曝光」！　他生前一句話成關鍵

林昶佐遭自治會長洗臉「網路聲量飆高峰」　大贏柯文哲3萬8913筆

賴香伶要求公車司機列疫苗優先施打對象　「不應對雙北政治考慮」

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

市場染疫「相當複雜」！柯文哲罕見放軟身段　鬆口要中央支持

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

英國技工畫馬路標線過程好療癒　補超長直線免輔助！筆直又整齊

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

屏東萬人篩檢全陰！網揭感動過程：半夜收到篩檢結果

罷免林昶佐粉專「按讚飆升」破9000！發起人喊：清林散昶

里長轟虎林專案「整死基層」　許淑華：柯文哲捅婁子卻要里長擦屁股

涉好心肝案科長、股長遭調職　林穎孟：敢講真話的人被消失

快訊／頻繁接觸流動人潮風險高　北捷人員下周起施打疫苗

柯文哲邀王燕軍加入北市府「內幕曝光」！　他生前一句話成關鍵

林昶佐遭自治會長洗臉「網路聲量飆高峰」　大贏柯文哲3萬8913筆

賴香伶要求公車司機列疫苗優先施打對象　「不應對雙北政治考慮」

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

市場染疫「相當複雜」！柯文哲罕見放軟身段　鬆口要中央支持

快來不及啦！八方雲集買水餃中1000萬　得主只剩可週一兌獎

美西46度熱浪席捲！　養殖場蛤蠣都「熟開了」

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向「員山福園」神隱

10歲天才女童卻「擁有80歲身體」　賣作品籌醫藥費…仍不幸過世

墨西哥奧運名單有泰迪沒邦威！還有差點來台的洋砲

福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

溫網／費德勒2小時34分鐘擊敗諾里　生涯第18次晉級16強

葉全真帶媽打疫苗！　抵達到結束「只花40分鐘」…親曝現場實況

屏東萬人篩檢全陰！網揭感動過程：半夜收到篩檢結果

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

罷免林昶佐粉專讚數爆增！發起人：清林散昶

北市虎林街30人確診　4日起大規模篩檢3300人堵疫情

柯文哲邀王燕軍加入團隊內幕曝光！

快訊／柯文哲：永春市造冊3300人4日起大篩檢

許淑華：柯文哲捅婁子卻要里長擦屁股

屏東萬人篩檢全陰！網揭感動過程

快訊／頻繁接觸流動人潮　北捷人員下周起施打疫苗

林昶佐遭洗臉「網路聲量反飆高」

柯文哲拋北市「半解封」條件　60歲以上打2劑疫苗

柯文哲罕見放軟身段　鬆口「需要中央支持」

涉好心肝案科長、股長遭調職　林穎孟：敢講真話的人被消失

蔡炳坤：6、7日開放70歲以上長者網路預約疫苗

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

更多熱門

相關新聞

日本贈300萬劑疫苗 鞏固友台太平洋島國抗衡中國

日本贈300萬劑疫苗 鞏固友台太平洋島國抗衡中國

日本首相菅義偉昨天在峰會中呼籲太平洋島國領袖團結，一同對抗極權主義，與美國攜手抗衡中國的擴張行徑，並承諾提供300萬劑疫苗和經濟援助給區域國家。

直擊台北夜市微解封首周末！人潮有感增加

直擊台北夜市微解封首周末！人潮有感增加

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

莫德納一瓶不夠打14人！莊人祥：自然損耗

莫德納一瓶不夠打14人！莊人祥：自然損耗

快訊／頻繁接觸流動人潮　北捷人員下周起施打疫苗

快訊／頻繁接觸流動人潮　北捷人員下周起施打疫苗

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫情屏東潘孟安醫檢師

讀者迴響

熱門新聞

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

快訊／小S阿嬤逝世！享耆壽92歲…「最後一刻不能陪身邊」淚崩

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村　釀20失蹤

罷免林昶佐粉專讚數爆增！發起人：清林散昶

北市虎林街30人確診　4日起大規模篩檢3300人堵疫情

直擊台北夜市微解封首周末！人潮有感增加

陳時中：全民警戒心越高，開放可能性越高

就是愛熬夜！夜貓子最多的3大星座

宜蘭「人潮爆發」蔥油餅至少12人排隊

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面