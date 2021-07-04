7／12解封又邁進一步關鍵曝　新北快清零！醫讚侯紮實做好4基本功

記者陳俊宏／綜合報導

3日新增76例本土確診，對此，福部草屯療養院醫師沈政男表示，扣掉環南市場案例，雙北的新增都已降到個位數了，而雙北以外幾乎都是零確診了，等於往712解封又邁進了一步。他也認為，新北清零已經不遠了，因新北市長侯友宜將4件「防疫基本功」做得徹底紮實。

▲台北市周末人潮、車流明顯變多。（圖／記者宋良義攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男在臉書說，3日新增76例，跟你預測差了多少？三級警戒一發布，等於軟性封城，而封城一下去，R值就變成0.6，因為社區傳播被遏止了；從去年的武漢到澳洲，連最近的印度都是一樣，當然也包括台灣。

沈政男表示，病毒被從社區帶進批發市場以後，如果防疫出現漏洞，比如口罩不小心拉下，或者工作時難免近距離接觸，那麼頂多R值從0.6升到1，形成一個緩慢傳播的群聚感染。

▲▼台北夜市微解封，吸引許多人潮。（圖／記者宋良義、李毓康攝）



沈政男指出，扣掉環南市場案例，雙北的新增都已降到個位數了，而雙北以外幾乎都是零確診了，等於往712解封又邁進了一步；注意了，新北清零已經不遠了，因為3日的接觸者篩檢，PCR陽性數是0，而且感染源不明只剩1例。

沈政男說，侯友宜為什麼可以做到這樣？本來狠K雙北的人，是不是主要打侯，打到他向總統蔡英文抱怨：叫底下的人不要再亂打了！因為他一步一腳印，做好了防疫基本功：確診趨勢圖、熱區普篩、精準疫調、感染源分析，全都做得徹底紮實，當然病毒無所遁形。

沈政男表示，普篩是theory-free screening，地毯式過濾，而精準疫調是hypothetical screening，猜測式過濾，相輔相成，拉出搜捕病毒的天羅地網，有效緝捕變裝蒙面的病毒盜賊；當然，侯友宜熱區快篩是學台北市長柯文哲，但他很快趕上，而且做到更加確實；反而是柯邯鄲學步，學了新招以後就忘了自己的基本功。

►本文獲得沈政男醫師授權。



▼沈政男認為，侯友宜熱區快篩是學柯文哲。（合成圖／新北市政府、台北市政府提供）

