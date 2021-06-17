有錢人買畫是放在倉庫等漲價⋯　奈良美智曝光設計周邊原因超暖

▲奈良美智分享製作台灣限定周邊打樣。（圖／奈良美智推特／yoshitomo nara @michinara3）

記者林育綾／綜合報導

《奈良美智特展》台北站受到疫情影響提早結束，而粉絲也繼續敲碗周邊商品，不過此次特展限定周邊皆由奈良本人和團隊親自設計，不斷來回打樣、修改，因此花費不少時間，部分商品還未正式上架。他也說明堅持做周邊的理由，讓粉絲也直讚超暖，「真的很用心！」

此次《奈良美智特展》展出許多原作，讓人感受到奈良美智作品的魅力與震撼，可惜台北場受到疫情影響，提前宣告展覽結束，讓許多粉絲感到扼腕，而特展官方粉專也分享了奈良美智堅持親自設計周邊的理由。

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▲奈良美智周邊商品受到粉絲收藏喜愛。（圖／記者林育綾攝）

奈良認為，其實還是要欣賞原作才會感受到精彩之處，不只是他的作品才如此，因為作品一定有定有原作才能傳達的東西，是印刷物絕對無法傳達的，因此才要出門到現場去看；而且不只是畫作，風景也一樣。

但他決定製作周邊和畫冊的理由之一是，不知道現在買下他的畫的人，是否都是真心喜歡作品。奈良解釋，年輕時他的畫很便宜，是一般人都買得起的價格，「那時我完全不有名，只有真的喜歡我作品的人才會到展示著我的畫的畫廊，買下喜歡的畫」。

奈良說，當時那是一種很健全的關係。然而當他的作品開始流行了，「有錢的人因為流行而買，最後作品越來越貴，買的人都放在倉庫裡等漲價，而不是要掛著欣賞」。

▲奈良美智的《背後藏刀》。（圖／翻攝自 Sotheby`s）

事實上他的其中一幅作品《背後藏刀》，就在2019年香港蘇富比當代藝術拍賣中以1.95億港元（約新台幣7.6億）成交，打敗草間彌生、村上隆，讓他一舉成為日本最貴藝術家，往後作品也越來越貴。

因此奈良發現，實際上真的喜歡他作品的人，反而買不起了，「為了這些搞不好比我自己還喜歡我作品的人，我想也可以用這樣的方式（周邊）讓大家擁有作品」。

不過他也說，不想因為大家喜歡就隨便發售，所以是抱持著「只做自己會用的、自己想用的商品」，也因此花比較多時間設計、打樣，做出他自己滿意的東西。

▲奈良美智先前曾分享玻璃杯試作品。（圖／翻攝自奈良美智twitter @michinara3）

事實上奈良對周邊的要求，從他在個人推特(twitter)的分享也能看出，先前他曾曝光玻璃杯的打樣，而從樣品比對發現，台灣與日本的啤酒杯規格不同，因此決定重新製作，調整到滿意才開賣。後來也陸續分享體育服、鑰匙圈打樣，目前尚未開始販售。

粉絲看了奈良美智製作周邊的原因，也紛紛留言「奈良老師真的很用心！」、「這份說明真的很感心啊」、「好想要鑰匙圈！」、「選奈良美智正解！喜歡當然會想天天用天天看見。」

▲奈良美智分享台灣限定周邊「體育服」樣品。（圖／翻攝自奈良美智twitter @michinara3）

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