「奈良美智特展」7月高雄場恐有變數　主辦透露：月底將開會討論

▲《奈良美智特展》在7月的高雄場恐有變數。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》第一站在台北關渡美術館受到疫情影響，日前宣告提前結束，引發不少粉絲扼腕；緊接原定7月10日移師高雄市立美術館展出，也可能產生變數。主辦單位中華文化總會透露，目前藏品其實都還在關渡，6月下旬將和高美館、藝術家代表一同開會討論，由於牽涉防疫等問題，目前還無法得知確切結果。

《奈良美智特展》今年3月12日首度在台北關渡美術館舉行，吸引大批粉絲朝聖，創下天天大排長龍的盛況，原預計展期至6月20日，不過受到疫情影響，5月14日宣布暫停開放，6月8日又隨著全國疫情三級警戒延長，提前公告「正式結束」，引發許多粉絲惋惜「都還沒看到！」而當時也有不少網友集氣留言「希望高雄場可以如期舉辦」、「希望高雄、台南都順利開展」。

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▲奈良美智特展台北場，在6/8宣告結束。（圖／Facebook／奈良美智特展）

由於巡迴展覽還有高雄、台南2站，原預計在7月10日至10月31日於高雄市立美術館舉行；11月9日至明年2月13日在台南美術館展出；但近來我國疫情嚴峻，三級警戒是否延長，或者7月能否將部分場域在適度範圍內解封，指揮中心目前都尚未公布。

主辦單位中華文化總會副秘書長李厚慶透露，6月下旬將和高美館、奈良美智的代表進行線上會議討論，但因為牽涉到目前防疫，以及藝術家行程等問題，都還無法肯定，而特展的藝術品目前也都還在關渡美術館。

至於粉絲敲碗詢問的周邊商品方面，只要是台灣的展覽期間，也就是一直到明年2月，官網賣場都會持續販售，「沒有限量的問題」，因此若是想收藏周邊的粉絲不用擔心，商品都會陸續補貨，只要耐心等候都能買到；而部分產品奈良美智還在與團隊設計製作當中，尚未上架。主辦同時也呼籲民眾謹慎，以免買到來源不明、價格過高的商品。

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