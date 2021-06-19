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畫作拍賣上億一毛也拿不到！奈良美智曝早期作品「1張2千日圓」去向

▲▼《奈良美智特展》首度來台。（圖／「奈良美智特展」Facebook）

▲奈良美智透露，藝術品價格過漲，對藝術家而言不一定是好事。（圖／YOSHITOMO NARA／「奈良美智特展」Facebook）

記者林育綾／綜合報導

奈良美智畫作曾在香港蘇富比拍賣會中，成交價高達7.6億台幣，讓他一舉成為日本最貴藝術家；不過針對藝術市場拍賣的情況，他透露自己其實「一毛錢也拿不到」，更說「其實作品價格上漲，也不完全是好事」。

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▲奈良美智作品在藝術市場上漲價。（圖／翻攝自日本馬雷特拍賣行影音）

奈良美智作品在藝術品拍賣會中，成交價動輒數百萬、上億，他的其中一幅作品《背後藏刀》，在2019年香港蘇富比當代藝術拍賣中以1.95億港元（約新台幣7.6億）成交，打敗草間彌生、村上隆，讓他一舉成為日本最貴藝術家，往後作品也越來越貴。

不過在藝術市場上價格過漲，對藝術家而言未必是好事。《奈良美智特展》粉專分享，奈良對此情況曾透露「拍賣賣得再高，我一毛錢也拿不到啊！」他提到，當藝術作品上漲後，「舉辦展覽時的作品保險費、運送費等就會跟著上漲，對於預算有限的美術館來說，就很難企劃個展了」。

▲▼奈良美智特展來台，奈良美智在影片中對台灣觀眾說話。（圖／主辦單位–文化總會提供）

▲奈良美智期望買下自己畫作的人，「是真正喜歡作品的人」。（圖／翻攝影片／文化總會提供）

奈良曾說，很多有錢人買畫不是掛起來欣賞，而是放在倉庫裡等漲價。而他最希望的其實是，「標到的人是真正喜歡作品的人」。

他也透露早期舉辦個展時，那時素描一張賣2000日圓（約新台幣500元)，而當時的學生們（高中生）用零用錢買下了，「那時候賣出的作品幾乎沒有在拍賣場上出現過，我想大家都是真心喜歡而好好收藏著」。

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