萬人確診解隔！回職場沒陰性證明卡關　指揮中心研擬「康復通行證」

▲環南市場及北農近期爆出群聚案件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心日前訂定，確診解隔離標準為，若症狀緩解、距發病日已達10天，加上PCR採檢結果為陰性或Ct值≥30，就可解隔。不過，中央或地方不少機關以「檢驗陰性報告」作為依據，近期就有攤商確診康復，但因無法拿到陰性證明，北農因此不得而入。對於類似情況，指揮中心也研議做「康復證明」。

國內這波本土疫情，具指揮中心統計，已累計1萬3605人確診，其中有1萬347人已解隔離。而北農與環南市場近期爆發群聚事件，為圍堵並確保從業相關人員安全，指揮中心成立市場專案及聯合指揮所。但在六大市場專案中，其中一點為「未持有6/20後檢驗陰性證明者不得進場」，雖是為阻斷疫情，卻也成了雙面刃。

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有攤商就因確診後康復，面對政府新制須持有陰性證明才能進入北農，即便符合解隔離標準，卻拿不到陰性證明，也因此卡關。另外，也有某部分解隔者處時陰時陽的狀態，雖不具傳染力，同樣無法拿到陰性證明，被拒於醫院外的案例，造成生活受影響。

對此，指揮中心指揮官陳時中也在昨（3）日的記者會上表示，有聽到相關訊息，國外也有執行「康復證明」，這部分會再請專家小組研議後，再行定案。

▲指揮中心研擬「康復證明」。（圖／指揮中心提供）