林昶佐遭環南自治會長怒嗆　費鴻泰用蔡英文這句話苦勸他

▲林昶佐試圖安撫林勝東。（圖／ETtoday新聞雲）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐2日遭環南市場自救會會長林勝東怒嗆作秀、從未關心環南市場。對此，國民黨立法院黨團總召費鴻泰3日表示，任何民意代表都應該「謙卑、謙卑、再謙卑」，那裡不是秀場、而是做事的地方。

台北市環南市場爆發41人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心2日上午緊急視察環南現場，一同出席的立委林昶佐當面吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻當場反遭林勝東怒嗆是「作秀」，批他從未關心過市場攤商。

▲費鴻泰呼籲林昶佐，任何民意代表都應該「謙卑、謙卑、再謙卑」。（圖／國民黨團提供）



國民黨團3日上午召開「公投延期不在籍投票勢在必行，召開臨時會刻不容緩」記者會，與會者包括費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等人。

費鴻泰表示，任何的民意代表、政府官員，在人民面前都應該要謙卑，總統蔡英文也一直說要「謙卑、謙卑、再謙卑」，人民的聲音要大聲講，沒有聽到就要拍桌。

不過，費鴻泰說，當蔡英文掌握全國黨政軍的權力、完全執政時，就忘掉了曾經對人民的承諾，而包括林昶佐在內的任何民意代表，也都應該「謙卑、謙卑、再謙卑」，聆聽民意的聲音，那裏不是秀場、而是做事的地方。

▼台北市環南市場。（圖／記者林振民攝）

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