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林昶佐飆柯P「講廢話」　2人變成最熟悉的陌生人！由愛生恨一次看

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐嗆柯P，反遭攤商酸「騙肖」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

無黨籍立委林昶佐昨（2）日在環南市場記者會上，吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，後來被現場攤商回嗆，成為話題中心。其實林昶佐和柯文哲曾以好友相稱，但後來2人因兩岸立場不同關係漸遠，林昶佐退出時代力量「挺英」後，與柯文哲之間更成對立局面。

林昶佐等人在2015年成立時代力量，當時白、綠、黃關係仍相當融洽，柯文哲更在林昶佐2016年選立委時替他站台，但柯文哲2017年到上海參加雙城論壇時，提到「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等言論，更以「床頭吵、床尾和」指兩岸是夫妻關係，此後開始和時代立場產生立場分歧。

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▲▼ 柯文哲2015送林昶佐「為人民發聲」中堂。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐）

▲柯文哲2015送林昶佐「為人民發聲」中堂。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐）

2018年柯文哲的兩岸相關言論又被拿出來討論，當時林昶佐則表示，自己對朋友都是有話直說，他的所作所為叫進步價值？「我認為這是甲賽，跟我的想法不一樣」，同時也透露，自己陸續拜訪了幾位理念相近的民進黨籍議員朋友，希望一起把餅做大。

到了2018年九合一選舉，時代力量稱自己「不是柯文哲的小弟」，黨內分為友柯、反柯兩派，而柯文哲仍替友柯的候選人輔選，2019年林昶佐、洪慈庸等人「挺英」退黨，柯文哲則早和綠色分手，柯、林更成對立局面。

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