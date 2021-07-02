林昶佐嗆柯前「群組發媒體」　會長身分起底：江湖人生→雞肉大亨

▲林昶佐嗆柯前，還先在媒體群組通知媒體。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林彥臣／綜合報導

台北市環南市場2日爆出41人確診，除了衛福部長陳時中與台北市長柯文哲一同視察，在地立委林昶佐一早就在媒體群組上通知，將於上午11:30分，至環南市場大門，參加指揮中心陳時中記者會，似乎想主動洗白過去挨批不關心萬華的爭議，但沒想到事件焦點，卻因為主動發難洗臉柯文哲之後，被環南市場自治會「反洗臉」焦點全被轉移。

▲林昶佐在媒體群組發通知。（圖／翻攝自東森新聞）



根據東森新聞報導，在記者會之前，林昶佐一早還在媒體群組主動發訊息，卻沒想到，卻在所有媒體Live播出同時，出現「放送事故」，也就是遭到環南市場自治會長林勝東當場嗆爆。

對此林昶佐回應表示，「我覺得就是承擔，中正萬華本來就是我們的事情，我想我們的攤販，本來就非常的辛苦」。

▲環南市場自治會長林勝東曾經歷過「江湖人生」，現在成為日賣6000隻雞的雞肉大亨。（圖／記者呂佳賢攝）



在「放送事故」發生後，嗆聲的會長林勝東身分也被起底。根據《三立新聞》報導，50歲的林勝東 ，過去曾是「歹子」，14歲就從彰化到台北打拼，起初走上江湖路，後來在家人幫助下，扭轉了江湖人生，在環南市場做起刴雞生意，從1天賣不到3隻雞，到日賣6000隻雞的雞肉大亨。

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