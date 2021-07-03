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環南爆群聚解封恐再延！「柯」學精神遭質疑　專家：眼花卻沒邏輯

▲▼北市環南市場PCR篩檢41人陽性 今起大清消 臨時請出攤商消毒 攤商不滿抗議 副市長黃珊珊到場關切。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市環南市場篩檢出41人陽性，昨日臨時請出攤商進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

疫情三級警戒實施近2個月，就在「微解封」掀起一波討論後，昨（2）日卻爆出萬華環南市場41人群聚，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，北農群聚或環南事件北市府及中央都難辭其咎，振興醫院感染科主治醫師顏慕庸則稱北市府的策略「看得眼花卻看不出邏輯」。

根據《聯合報》報導，萬華開始發生群聚時，台北市長柯文哲率先決定大量篩檢，將疫情稍微控制，後來則降低篩檢量到每日5、600人，王任賢指出，相較新北市每日篩檢量上千人，還一度破萬人，1日甚至篩到零陽性，柯文哲不篩結果導致疫情擴散，「這就該罵」。

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上月底爆出Delta病毒株入侵屏東時，中央積極協助篩檢、加速打疫苗，王任賢表示，但北農事件出現確診個案時，中央不奧援反而默默「放毒」，近日陳時中更將全國解封與否的焦點擺在屏東和北農事件，「把屏東跟北農比，企圖把無法解封的責任推給台北，其心可誅」。

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中、柯文哲視察環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）

針對外界質疑，柯文哲昨日則解釋，台北市整體疫情還是往下降，這次在萬華批發市場的處理方式，是以很典型的科學精神處理，一開始要搶快做快篩，後來發現太複雜、管制成本高，才全面打疫苗，但疫苗效果要10到14天才出來，「打到昨天7月1日，等14天，7月15日大概就知道勝敗」。

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，北農人員物流量太大，發生群聚本就不好處理，而北市府一天出一策略，看得眼花卻看不出邏輯，他認為，現在光靠普篩、打疫苗等預防性手段無法壓注疫情，若要阻斷傳播鏈，必要時須做出暫停人流、物流移動，或是進行小型分區管制演練等介入性措施。

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