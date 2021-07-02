環南市場41人染疫　柯文哲籲「別太緊張」：這是大規模篩檢必然結果

▲柯文哲2日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

北市1日起針對批發市場人員進行大規模PCR檢測，今（2）日發現環南市場有41人確診，立即送防疫旅館隔離，市場則在上午7時半封閉清空消毒，預計下周二開市。對此，台北市長柯文哲晚間喊話「不要太緊張」，這是大規模篩檢的必然結果；柯文哲也向市場方表示，「各位市場的朋友，辛苦了！我們會努力，讓各位儘快安全、安心的回到工作崗位！」

「當外科醫生30年，早就養成一聽到電話鈴聲，立刻醒來的習慣。」柯文哲晚間在臉書表示，2日凌晨一時許，他接到電話通知環南市場PCR篩檢出41位確診者，北農相關的一、二市場則是11人，其中有4例因為CT值超過30，可能是感染後的殘留，傳染力應該很低，因此中央也認定為舊案，不再編列案號。

柯文哲指出，第一時間，他們下令環南市場休市三天，從這刻起，只出不進，並請警方維持秩序。再來安排確診者到防疫專責旅館隔離，進一步匡列接觸者，今天要完成所有確診者疫調。

柯文哲表示，其實，當社區裡還有潛藏的感染源，疫情可能隨時復，而批發市場，人數多、組成複雜、流動性高，甚至來自各縣市，這個月我們花了很多時間做跨縣市疫調的整合，才逐漸拼湊出疫情的全貌。

對於最近北市新增案例高達50％與市場相關，柯文哲認為，很可能萬華前一波疫情傳到北農第一、第二市場，再傳到環南、或其他傳統市場，因此過去十二天，台北市啟動了批發市場防疫專案。

這段時間內，北市府先在農畜漁花四大批發市場做5100多例的大規模快篩，快篩陰性就先打疫苗，共打了1萬4000人；不過，因為打疫苗需要10至14天才會有保護抗體，在此之前仍可能感染，所以7月1日起再做1萬1000多例PCR，把可能的感染者挑出來，防止再傳染。

「先全面打疫苗封住未來的感染風險，再往前清理感染者。否則我們將陷入一篩再篩，耗費大量人力物力，但是確診者也不斷出現的窘境。兩面作戰的結果，永遠無法止血。」

柯文哲喊話，快篩、全面疫苗施打、普篩PCR、疫調、匡列、隔離，一步一步抓出潛伏黑數，「因此今天的確診數字，不要太緊張，這是大規模篩檢的必然結果」，北市已經在這區的市場工作者全面施打疫苗，再把社區潛伏的黑數也抓出來，才有解決的一天。

柯文哲說，「各位市場的朋友，辛苦了！我們會努力，讓各位儘快安全、安心的回到工作崗位！」