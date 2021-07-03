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劉寶傑怒吼「他不是在地的啦」　起底林昶佐真實身分是「天龍人」

▲▼劉寶傑在節目上努吼「他不是在地的」強調林昶佐不是萬華人。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑在節目上努吼「他不是在地的」強調林昶佐不是萬華人。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台北市環南市場2日爆出41人確診，衛福部長陳時中與台北市長柯文哲一同視察，但是萬華在地立委林昶佐，遭到環南市場會長林勝東怒嗆的「放送事故」卻意外成為當天記者會的焦點。家住萬華的節目主持人劉寶傑，在當天的節目中，直接怒吼「他不是在地的啦！」認證林昶佐不是萬華在地人的真相。

劉寶傑在2日晚間播出的《關鍵時刻》指出，聽到林昶佐在講「在地的」感到很不以為然，「你有跟萬華人呼吸嗎？你有感受到萬華人的悲哀嗎？」

緊接著來賓黃世聰發言時表示，「寶傑，是你們在地的立委，壞了民進黨布的一個大棋局」。劉寶傑卻突然怒吼一句，「他不是在地的啦！」

▲林昶佐試圖安撫。（圖／ETtoday新聞雲）

▲從林昶佐的童年與置產，可以發現他跟「天龍人」所在地大安區關係更密切。（圖／ETtoday新聞雲）

事實上，林昶佐國中時就讀懷生國中，高中時就讀延平高中，兩所學校都位於大安區，所以林昶佐的童年、少年時期的成長經驗，顯然與大安區的地緣關聯更加密切。

另外根據林昶佐向監察院申報的財產，名下建物房產都位在大安區，配偶葉湘怡的房產則是在文山區，所以也被質疑，他可能沒住在選區的中正萬華，而是住在大安區或文山區的名下房產。

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