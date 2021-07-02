桃園創天下實作競賽　中原大學囊括5獎項！作品聚焦弱勢團體

▲中原大學有愛無礙團隊設計的智能化眼鏡，能有效降低視損朋友生活上的不便利。（圖／中原提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中原大學產學營運處主辦「2021桃園新創之星-創天下實作競賽」，吸引全國45所大專院校、近150組團隊報名，徵件作品達200件，歷時兩個多月的層層篩選，最終透過線上審查，共有18個優秀團隊脫穎而出，成為少數在疫情下順利完成的大型創業競賽活動。中原大學並拿下一銀、一銅、兩佳作、一優勝的佳績，專業能力深獲肯定。

▲中原大學「有愛無礙」團隊為停損者打造結合語音辨識及AI系統的智能眼鏡。（圖／中原提供）



中原大學產學營運處高靖航總監表示，本次競賽看見許多同學將作品聚焦在弱勢團體上，想法不僅貼近需求者，還能發揮專業能力！例如：奪得科技應用組冠軍及創新創意組優勝的明志科技大學「Design bar !」團隊，便以兒童弱勢為出發點，打造「E-YES兒童弱視訓練器」之遊戲行輔具，透過組合各式AR情境模塊來創造具探索與訓練價值的遊戲，以進行眼部肌力與辨色訓練，並以視力檢測遊戲模塊來追蹤兒童視力變化！這些學子們的創意發想著實為緊張壓抑的防疫生活注入許多希望和亮點！

奪得科技應用組亞軍的中原大學「有愛無礙」團隊即以一款將智能眼鏡結合手機APP的便攜式輔助設備—「UrEyesUrEars耳視目聽」，化友善為實物來輔助視損與聽損朋友們。隊長莊玉馨補充說明道：「視損者能以說話的方式與智能AI互動；並套用在導航模組上指引其至目的地。另內建影像辨識模組辨識紅綠燈與障礙物，再將結果透過揚聲器警示，降低在外行走的危險性。聽損朋友則能透過智能眼鏡及APP的協助，即時將他人聲音轉化為手語影像或文字，快速「看見」他人欲傳達之內容，並透過文字轉語音模組將輸入訊息以揚聲器播放，提升聽損朋友與他人溝通之流暢度。期望能大幅增加弱勢團體的生活便利性！」

指導老師金志聿表示，他常鼓勵同學們，要多觀察與關心社會上的弱勢族群，學會將心比心與換位思考。過往，聽損朋友得靠讀唇語或看手語者的表情來得知「聲音」，但疫情期間，大家都載著口罩，「表情」資訊即無法獲得。而資管系的「UrEyesUrEars耳視目聽」同學們，正利用在校所學的資訊科技能力，降低了視損者與聽損者獲得「資訊」上的不便。正是學生學以致用、關懷社會的好典範。

由中原大學產業加速器暨育成中心輔導的「會迅軟體資訊」團隊則計畫創造AI記帳及報稅雲端平台，除了能讓企業主能自行記帳及報稅，省去每月委外記帳成本，還能透過 AI 影像辨識技術，針對各式憑證做自動挑選會計科目、自動過帳、自動輸出報稅表單等一系列會計循環功能，以改變台灣會計業高勞力、高工時等產業特性的想法。

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