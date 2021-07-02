環南爆41確診「台北今只+29」　陳時中曝原因！網狂抖：炸裂了

▲陳時中視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心今（2）日再公布新增57例確定病例，其中台北市就有29例。就有網友好奇，為什麼北市市場一早就爆出52例確診，記者會報出來的總數卻是57例呢？貼文曝光後，隨即引發熱議，陳時中也在記者會上解釋，因為今早公布的數據都還不包含在今天的個案裡面。

指揮中心表示今日新增的57例本土病例中，分別為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月22日至7月1日。個案分佈以台北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、台中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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不過，今早有公布環南市場篩檢了2783人，共有41人確診；濱江市場篩檢了2658人，共有4人確診；萬大市場篩檢了1001人，有2人確診，288人結果未出爐；而萬大國小則篩檢了968人，有5人確診，35人結果未出爐。批發市場PCR篩檢了7413人，目前有52人確診，多數人員集中在環南市場。

▲北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「早上新聞報成這樣才57例而已」為題發文，提到光環南市場就爆出41例確診，原本想說今天完蛋了，全台確診數可能又要破百了，結果居然總數才57例？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「還沒包含」、「算在明天的話，那明天不就炸裂」、「都多久了，還不知道今天數據統計明天報嗎」、「都說沒算入今天的了」、「明天就會有了」、「還沒算進去」、「那是明天的」。

事實上，陳時中稍早就在記者會上表示，今天新增57例，雖然疫情看似趨緩，但「昨天在北市的大型篩檢裡面，還是發現了很多的個案，這些都還不包含在今天的個案裡面。」