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金門開打莫德納疫苗！3天上看4千人施打…民眾專程從本島返鄉接種

記者林名揚／金門報導

金門獲中央配發5040劑莫德納疫苗，2日起在全島4座大型接種站和烈嶼鄉衛生所開打，民眾施打意願較AZ明顯提高，上午加上金門醫院在內累計815人完成接種。楊鎮浯縣長呼籲鄉親踴躍施打，縣府將持續爭取中央配發足額疫苗，8日又會有新一波疫苗送達，請大家不用擔心。

▲▼金門開打莫德納疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼金門2日起開打莫德納疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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▲▼金門開打莫德納疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣府在大金門本島設置4座大型接種站，小金門離島則在烈嶼鄉衛生所施打，2日起連3天施打的莫德納疫苗接種對象為65歲以上長者，符合接種對象估約1萬4000人。

各鄉鎮接種站2日一早就湧進施打人潮，在縣府規畫分區、分流和分時段下，整體作業進行有條不紊，讓鄉親長者都十分滿意。其中，有些人是專程從台灣返鄉接種，肯定縣府十分用心，比其它縣市壅塞情況好太多。

▲▼金門開打莫德納疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣政府統計，開打第一天上午大、小金門共有650人完成接種。另在5040劑疫苗中有490劑配發衛生福利部金門醫院，2日上、下午和3日上午各有165人接種，主要以孕婦、罕見疾病和重大傷殘者，以及第1到9類者為對象的接種作業。

縣府預估3天內4大快打站和烈嶼鄉衛生所接種人數為3900人，加上金門醫院的490人接種者在內，原中央配發的疫苗劑量應足夠施打，維持「打平」的狀況。

縣府說明，一旦出現疫苗數不夠使用，沒打到的鄉親也不用緊張，因為中央緊接會在8日再配發第2階段的2660劑莫德納疫苗給金門，請鄉親不用擔心。

▲▼金門開打莫德納疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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