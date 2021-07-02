台北市+29單日確診「超越新北」！15縣市0確診　1圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增57例本土病例，其中有15例死亡，台北市爆發環南市場多人確診，今日新增29例確診，單日確診數自三級警戒以來，首次超越新北市，《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。
指揮中心表示，今日新增之57例本土病例，其中22例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，，為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月1日。
▲0702單日確診地圖（圖／ETtoday）
個案分布以臺北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、臺中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，為8例男性、7例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月25日至6月21日，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日。
▲0702全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月30日累計公布13,605位確診個案中，已有10,347人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。
全台今年已累計 13,626 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,520 人
台北市 4,509 人
基隆市 305 人
桃竹苗
桃園市 689 人
新竹市 37 人
新竹縣 107 人
苗栗縣 545 人
中彰投
台中市 194 人
南投縣 37 人
彰化縣 260 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 46 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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