陳時中戴戰貓口罩挨批　民進黨團不解：凸顯國民黨挺「戰狼」心態

▲陳時中戴「戰貓口罩」引發討論。（圖／翻攝指揮中心直播）

記者林銘翰／台北報導

衛福部長陳時中1日在記者會戴上「戰貓口罩」引起熱議，卻遭部分國民黨立委批評是搞偶像崇拜、恢復威權時期，甚至矮化台灣國格。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政2日表示，貓咪在西方社會是溫馴可愛的形象，剛好凸顯對岸在國際社會窮凶惡極，這是很強烈的對比。

美國捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗1日開打，陳時中昨天出席中央流行疫情指揮中心記者會時，戴上印有美國國旗與一隻圍著中華民國國旗領巾的「戰貓口罩」，事後卻遭部分國民黨立委批評是搞偶像崇拜、恢復威權時期，甚至矮化台灣國格。

▲民進黨團召開「江主席黨內選舉造勢、聯中以疫謀亂」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



民進黨團2日上午召開「江主席黨內選舉造勢、聯中以疫謀亂」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，陳時中昨天在記者會表達對美國的謝意，並且感謝第一線外交人員的努力，「除了用嘴巴講以外，就是戴上口罩」。

劉世芳提及，駐美代表蕭美琴當初履新時曾說，中國正用戰狼姿態腐蝕民主社會，她認為中國侵犯人權與多元價值非常不妥，台灣雖然是小國家，但是仍然會發揮戰鬥力像「戰貓」一樣，她認為這是非常正面的表彰。

羅致政表示，民進黨團完全沒辦法理解，為什麼國民黨會把可愛的口罩，扯到偶像崇拜、威權復辟，甚至是矮化國格，因為口罩是由廠商製作，準備提供給駐美代表處，並且送給台灣在美國的友人，他認為非常有意義。

羅致政說明，中國在國際外交上就是戰狼，代表著兇狠與暴力，反觀貓在西方社會與台灣都是溫馴可愛的形象，對比對岸在國際社會的窮凶惡，凸剛好凸顯台灣非常溫馴、討人喜歡的形象，這是很強烈的對比。

羅致政認為，戰貓口罩的設計不論就目的、台灣形象宣傳都是非常正面的，呼籲國民黨不要「為了反對而反對」，把這樣有意義的東西視為偶像崇拜、恢復威權，甚至是矮化國格，「國民黨不要扯太遠」。

鄭運鵬表示，國民黨所凸顯出的國際與兩岸政策，就是對外不讓台灣與美國、日本等友邦有更直接、親密、友善的關係，對兩岸就是委屈親中的小弟心態，對比戰貓跟戰狼的形象，「國人應該要支持哪個方向，我看只有國民黨看不懂」。

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