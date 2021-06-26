　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變態喊1萬元買女友內衣照！神隊友脫了「親自下海」　千人全笑瘋

▲▼ 。（圖／陳捷祥授權使用）

▲有人要買女友內衣照，他一看價碼秒心動。（圖／陳捷祥授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天開電腦，忘記登的是我女友臉書，看到有人想跟她買內衣照……」一位男網友26日在《爆廢公社二館》貼文，文中附上訊息截圖，只見對方開價「15張給妳1萬」，讓原PO秒心動，直接出賣13張性感照給對方。結果一看到照片，才發現原PO竟然是親自上陣，在鏡子前搔首弄姿，讓上千網友都笑瘋了。

陳捷祥在社團貼文，說他當時開電腦，登到的是女友的臉書帳號，意外看到有人傳訊息要買女友的內衣照，訊息則是「嗨！妳好，剛好看到覺得妳蠻美的，想跟妳買照片，一張給500-1000，最少有一萬」，對方還保證照片不外傳，交易方式可以匯款也可以寄超商，強調自己不是詐騙，擔心的話可以先匯一些錢做保證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到這邊，陳捷祥忍不住好奇反問「你要哪一張呢？」對方則說「像內衣代言一樣拍，15張給妳1萬，照片不外傳，要嗎？」看到有這麼好賺的機會，原PO馬上回覆「那，你可以先匯一半嗎？畢竟這風險還是偏高」，並秒傳13張內衣美圖。

奇怪的是，對方再也沒下文，讓他不禁在文中抱怨「結果也沒匯錢給我，就這樣被騙走12張內衣照ㄌ，真可惡……」但仔細一看照片，網友秒懂為何原PO被已讀不回，因為那根本不是什麼女友的內衣照，而是原PO的「性感照」。

▲▼ 。（圖／陳捷祥授權使用）

▲這招既保護女友，又能賺到錢，簡直一舉兩得啊！（圖／陳捷祥授權使用）

只見陳捷祥出賣的不是別人，正是自己，他穿上一件深灰玫紅的胸罩，對著鏡子就是一陣自拍，還不忘弓背擺出性感pose，也用自拍鏡頭拍下幾張特寫照，張張都風情萬種。照片吸引超過6千人按讚，網友紛紛笑噴，「是不是有偷偷練習過」、「你女友知道你在玩她的布拉甲嗎」、「沒點開照片的時候本來想罵你，點開照片只想說辛苦買家了。」

▲▼ 。（圖／陳捷祥授權使用）

▲奇怪？內衣照都傳了，對方卻遲遲不匯款，太過分了吧！（圖／陳捷祥授權使用）

還有人開玩笑點出買家沒匯款的原因，「是不是少兩張的關係」、「差三張難怪人家不匯款」、「你這照片不行啊！姿勢不對」、「沒有擠乳溝。難怪客人不喜歡」、「不要擠出雙下巴啦！」也有網友表示，「你傳太快了吧！有沒有矜持啊XD」、「感覺起來很迫不及待地傳給對方呢」、「我說……那個矜持呢？有矜持才可以談更高價啊！」

ET快訊
Delta群聚Ct值曝光！　司機1傳6「感染力最強」
防堵北農疫情　柯文哲找王必勝幫忙「這件事」
快訊／染Delta司機載客　台南足跡公布
對變種病毒防護力93%！　Novavax證實：台灣透過COV
孝媳陪婆婆住院確診　8天12足跡曝！到過全聯5次
屏東Delta群聚本土10人染疫　病況曝光
超商店長染Delta病毒！　縣府急發疫情警示簡訊
市場群聚感染燒不完　柯文哲：投入1萬劑疫苗打完批發市場
萬華疫情特別突出　柯文哲宣布「萬華專案2.0」：負責處理批發
快訊／新北獲配「12萬劑莫德納」　衛生局曝開打時間、對象
快訊／潘孟安曝「祕魯祖孫外」：10本土也是Delta
北市本周71人染疫「萬華區最多」　12區確診數分布出爐
快訊／恩主公風暴高雄匡列1076人　PCR結果出爐
LIVE／北市確診+30！Delta入侵　柯文哲最新說明
快訊／Delta足跡二度北上！台南公布活動史　2宮廟人員遭匡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新北屠宰場群聚擴大　桃園急框2接觸者PCR採檢出爐！

Delta猛襲屏東！傳播鏈Ct值曝光　計程車運將1傳6「感染力最強」

悶不住？！百貨週末人潮成長50%　外帶排長龍

Delta攻入屏東傳播鍊已12確診　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

快訊／染Delta司機載客台南足跡曝！佳里法旨宮+新化休息站...

Delta傳染力「不是開玩笑的！」　專家建議「口罩這樣戴」堪比N95

快訊／高雄年輕人看過來！殘劑最新措施出爐　開最後1瓶有人數規定

孝媳陪婆婆住院無症狀確診　8天12足跡曝光...到過全聯5次

屏東Delta群聚病況曝光　本土10人染疫「2人肺炎用瑞德西韋」

染疫自行車廠董座病情好轉！否認到彰化打牌　真實原因曝光

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

快訊／新北屠宰場群聚擴大　桃園急框2接觸者PCR採檢出爐！

Delta猛襲屏東！傳播鏈Ct值曝光　計程車運將1傳6「感染力最強」

悶不住？！百貨週末人潮成長50%　外帶排長龍

Delta攻入屏東傳播鍊已12確診　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

快訊／染Delta司機載客台南足跡曝！佳里法旨宮+新化休息站...

Delta傳染力「不是開玩笑的！」　專家建議「口罩這樣戴」堪比N95

快訊／高雄年輕人看過來！殘劑最新措施出爐　開最後1瓶有人數規定

孝媳陪婆婆住院無症狀確診　8天12足跡曝光...到過全聯5次

屏東Delta群聚病況曝光　本土10人染疫「2人肺炎用瑞德西韋」

染疫自行車廠董座病情好轉！否認到彰化打牌　真實原因曝光

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！　3個月父母雙亡…悽慘身世曝

快訊／新北屠宰場群聚擴大　桃園急框2接觸者PCR採檢出爐！

宋家豪無失分收中繼成功　樂天力克軟銀3連勝

Delta猛襲屏東！傳播鏈Ct值曝光　計程車運將1傳6「感染力最強」

珉娥自曝「裸上身花美男背後抱」！粉驚：有男友了？疑放閃

悶不住？！百貨週末人潮成長50%　外帶排長龍

Delta攻入屏東傳播鍊已12確診　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

北韓寧邊核設施持續運作！火力發電廠啟動3個月　估計持有40公斤鈽

台灣內戰！吳念庭雙安、張奕飆中繼飆2K　西武3比3歐力士

香港新一批42萬劑BNT疫苗到貨　仍為德國封裝、復星付運

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

生活熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

再增13死！今本土病例+78

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

Delta變異株侵台　準4級讓屏東人挫咧等

鴻品牛肉湯遭1星負評洗爆　鄉民出手幫補血

獨／高雄西服店慘了！衛生局怒查「假訊息」

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

快訊／今增78例本土「新北36例最多」

快訊／桃園總醫院爆30確診　今起暫停門急住業務14天

APP跳通知「有接觸到6分鐘」！苦主傻了

更多熱門

相關新聞

不用上演小劇場了！　教你從「回訊息」看出他心意

不用上演小劇場了！　教你從「回訊息」看出他心意

喜歡一個人的時候，內心總是會有許多小劇場上演。其實我們只要觀察他回訊息的速度和內容，這一切都有跡可循。然而12星座習慣的模式都不大相同，《星座好朋友》就為大家整理出，不同星座的男孩女孩，在訊息中是不是早就透露出對你的心意了呢，趕快一起來看看。

「女友五金行剪指甲」他同居3個月崩潰：丟臉

「女友五金行剪指甲」他同居3個月崩潰：丟臉

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊

新公司薪水多1萬該去嗎？　網曝1關鍵秒選

新公司薪水多1萬該去嗎？　網曝1關鍵秒選

她收遠距男友「生日驚喜」卻掀網戰

她收遠距男友「生日驚喜」卻掀網戰

關鍵字：

內衣照女友情侶男友爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

熊熊錄影遭騷擾「男星冒生理反應」

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

再增13死！今本土病例+78

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

百萬網紅直播走光！換衣玻璃反射「脫光光全被拍」

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁深夜有動作

立陶宛人沒你想得好！當地人：幹嘛送疫苗？

Delta變異株侵台　準4級讓屏東人挫咧等

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面