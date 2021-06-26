變態喊1萬元買女友內衣照！神隊友脫了「親自下海」　千人全笑瘋

▲有人要買女友內衣照，他一看價碼秒心動。（圖／陳捷祥授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天開電腦，忘記登的是我女友臉書，看到有人想跟她買內衣照……」一位男網友26日在《爆廢公社二館》貼文，文中附上訊息截圖，只見對方開價「15張給妳1萬」，讓原PO秒心動，直接出賣13張性感照給對方。結果一看到照片，才發現原PO竟然是親自上陣，在鏡子前搔首弄姿，讓上千網友都笑瘋了。

陳捷祥在社團貼文，說他當時開電腦，登到的是女友的臉書帳號，意外看到有人傳訊息要買女友的內衣照，訊息則是「嗨！妳好，剛好看到覺得妳蠻美的，想跟妳買照片，一張給500-1000，最少有一萬」，對方還保證照片不外傳，交易方式可以匯款也可以寄超商，強調自己不是詐騙，擔心的話可以先匯一些錢做保證。

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看到這邊，陳捷祥忍不住好奇反問「你要哪一張呢？」對方則說「像內衣代言一樣拍，15張給妳1萬，照片不外傳，要嗎？」看到有這麼好賺的機會，原PO馬上回覆「那，你可以先匯一半嗎？畢竟這風險還是偏高」，並秒傳13張內衣美圖。

奇怪的是，對方再也沒下文，讓他不禁在文中抱怨「結果也沒匯錢給我，就這樣被騙走12張內衣照ㄌ，真可惡……」但仔細一看照片，網友秒懂為何原PO被已讀不回，因為那根本不是什麼女友的內衣照，而是原PO的「性感照」。

▲這招既保護女友，又能賺到錢，簡直一舉兩得啊！（圖／陳捷祥授權使用）

只見陳捷祥出賣的不是別人，正是自己，他穿上一件深灰玫紅的胸罩，對著鏡子就是一陣自拍，還不忘弓背擺出性感pose，也用自拍鏡頭拍下幾張特寫照，張張都風情萬種。照片吸引超過6千人按讚，網友紛紛笑噴，「是不是有偷偷練習過」、「你女友知道你在玩她的布拉甲嗎」、「沒點開照片的時候本來想罵你，點開照片只想說辛苦買家了。」

▲奇怪？內衣照都傳了，對方卻遲遲不匯款，太過分了吧！（圖／陳捷祥授權使用）

還有人開玩笑點出買家沒匯款的原因，「是不是少兩張的關係」、「差三張難怪人家不匯款」、「你這照片不行啊！姿勢不對」、「沒有擠乳溝。難怪客人不喜歡」、「不要擠出雙下巴啦！」也有網友表示，「你傳太快了吧！有沒有矜持啊XD」、「感覺起來很迫不及待地傳給對方呢」、「我說……那個矜持呢？有矜持才可以談更高價啊！」