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愛上超幸福！把「另一半寵上天」TOP5星座男

▲6個戀愛小心機！晚上告白更易成功。（圖／翻攝自unsplash、pexels）
▲會把另一半寵上天的五大星座男。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

生活中心／綜合報導

有些人男生談了戀愛，只聽女友的話，平常花心的行為自然收斂許多，不再是中央空調，據《星座好朋友》網站指出，男人只要認定對方後，就會認真付出，尤其以下5個星座男生，個性超暖，只想把自己的溫暖都給對方。

Top5:水瓶男

水瓶在對於選擇伴侶時是很挑剔的，一旦遇到真愛就會奮不顧身，水瓶座是可以為了愛情割捨掉一些自己的東西，你會發現他們的生活和以前大不同，對生活品質也很注重，努力去工作，滿足物質需求，更會把自己認為好的帶給心愛的人。

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Top4:金牛男

金牛是個負責任的星座，不管是對別人還是對自己，他們都非常的盡責，許多人會覺得他們小氣，對誰都不夠大方，但他們只要認定對方，可是非常大方，金牛座個性固執、務實，只要將對方認定是自己的人，那他們就不會讓另一半吃到苦，平常被認為的小氣根本就沒有，只有一個非常的金牛。

Top3:魔羯男

魔羯外表看起來冷漠是，內心卻十分溫暖，是臉冷心熱的典型代表，如果你能夠理解他們的內心的暖，會了解魔羯是非常貼心，魔羯對愛情超專一，愛上了就會傾注自己的所有在他們的世界裡，甜言蜜語等於花言巧語，認為真正的愛是用行動表達出來，擔負起婚姻生活中所有的困阻埋頭向前，不會輕易放開對方的手。

Top2:雙子男

雙子是驚喜製造機，很懂得討另一半歡心，以前撩妹用的高招通通都會變成另一伴的特權，哄人、逗人的能力，可以說是十二星座之首，很多人的芳心就是被雙子的高情商給俘獲的，另外，愛情裡的他們超有耐性，常常會因為在意對方的感受，變得非常貼心，連你都不禁懷疑，自己被雙子愛著原來這麼幸福。

Top1:牡羊男

牡羊是個熱血又勇敢的星座，為了愛情他們可以奮不顧身，聽另一半挺身而出，可以為對方做任何事情，有了心愛的另一半，牡羊就不會再在乎自己需要什麼，而是在意對方需要什麼，用盡自己的一切能力給對方最好的，因此被他們愛上很幸福。

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