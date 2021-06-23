偷看手機驚見大秘密！男友反串「公主病女」討拍　次數多到讓她傻眼

▲她偷看男友的手機，發現男友竟然反串「公主病女孩」，在網路發文討拍。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」表示，她剛剛偷看了男友的手機，發現男友又自導自演發文，製造通話記錄寫一些關於女生公主病，或女生金錢價值觀詭異的文章，讓她疑惑「為什麼男友要經常做這些無聊的事」，文章分享後引發網友熱議。

原PO在臉書「匿名2公社」說，她剛剛偷看男友的手機，發現男友又自導自演發文，製造通話記錄，發一些關於「（女方抱怨男友）小氣的男人」或「放生（男友）」等，塑造女生有問題，像是女生有公主病、金錢價值觀有問題或現任女友跟前任比物質等，而且已經不是第一次了，「為什麼男友要經常做這些無聊的事？」

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▲女網友表示，男友在網路「反串女生」發討拍文。（圖／翻攝自匿名2公社）

文章分享後引發網友熱議，有人說，「有時間吵架，還不想分手嗎」、「既然如此你趕緊放生他啊，一直說男方怎麼樣，然後又不分手」、「直接放生不就好了」、「想要讚數、留言數求關注吧，人生可能過的很孤單」、「一方指責男友，一方是女友有公主病，你們弄得我好亂啊」。

▲女網友表示，上述對話都是男友自導自演。（圖／翻攝自匿名2公社）

也有人質疑，一切都是原PO（女子）自導自演，根本就沒有所謂的男友，是原PO之前發的「抱怨文」被網友撻伐，才會想把黑鍋推給男友。

有人說「根本同一個人啊，幹嘛扯男友，別匿名我就信」、「妳也要連載是不是」、「你男友可以放生你了，我認真」、「現在流行自編自導自演騙讚嗎」、「說書的人不累，看書的人好累」、「你們情侶倆是在拍電視劇嗎」。

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