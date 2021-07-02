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快訊／今日新增57例本土！北市確診數超越新北　另增15死

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情爆發，三級警戒預計至7月12日，但又爆發環南市場多人確診。中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增57例本土病例，其中有15例死亡，值得注意的是北市確診病例超越新北。

指揮中心表示，今日新增之57例本土病例(其中22例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月1日。個案分布以臺北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、臺中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，為8例男性、7例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月25日至6月21日，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日。

▲▼7/2死亡案例。（圖／指揮中心提供）

▲7/2死亡案例，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月30日累計公布1萬3605位確診個案中，已有1萬0347人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入中(案14975)，為本國籍50多歲女性，6月28日自匈牙利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計141萬1572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含139萬5446例排除)，其中1萬4911例確診，分別為1176例境外移入，1萬3682例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計676例COVID-19死亡病例，其中668例本土，個案居住縣市分布為新北市343例、臺北市256例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積超過1.3萬例本土病例，有超過600例死亡，近期疫情趨勢向下，已經連續8天單日病例維持在2位數。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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