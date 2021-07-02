大樹下哥姐婆媽嗨「乎乾啦」！下巴到鼻頭口罩秒拉　這回殘念

▲內埔警分局龍泉派出所在大新村大旺路榕樹下查緝民眾未戴口罩 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉大新村大旺路榕樹下的土地公廟在疫情期間，不時遭檢舉有人群聚，未戴口罩喝酒，內埔警方多次查緝未果，這次事先錄影蒐證查緝，「我們在室外沒有超過10人又有戴口罩喔！」內埔警分局拿出已蒐證的影帶，讓他們啞口無言，警方依違反傳染病防治法開出4張告發單，函請縣府衛生局裁罰。

內埔警分局龍泉所員警，近日屢接獲民眾報案，指轄內的大旺路土地公廟榕樹下常有民眾不將口罩戴好，聚集聊天，該所每次派員前往查處時，在場約5至6名民眾，紛紛將口罩從下巴拉回臉上，還向警方佯稱都有戴好口罩，沒有違反室外10人以上聚會之規定，警方勸導應減少外出戴好口罩，在場者均允諾遵守，但每當警方離開現場，這群民眾卻又故態復萌，將口罩拉下，飲酒談天，讓警方多次前往查處，疲於奔命。

由於屏東遭Delta病毒入侵，疫情嚴峻，該所所長黃明宏為有效全力防堵社區防疫破口，利用巡邏勤務期間，加強訪查轄內屢遭民眾檢舉的地址，並以行車影像紀錄器及蒐證器材，強化蒐證作為，果真發現該處有6人自行購買酒類飲品，前往樹下談天暢飲，而其中4人未戴口罩。

警方一下車，在場人見狀不疾不徐的又把口罩戴好，並稱在室外沒有超過10人，未違反規定等辯詞，然而，當該所員警告知已蒐集在場人未戴口罩的影像時，在場人百口莫辯，內埔警除再次告知非必要勿群聚，並將違規者依違反傳染病防治法舉發，函請縣府衛生局裁罰。

分局長蔡耀順表示，目前仍是三級警戒，民眾應嚴守相關規範，減少非必要的外出與群聚，病毒於無形，切勿存有僥倖心態，更不應視防疫規定如無物，以身試法。

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