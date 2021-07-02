環南市場爆41確診！鄉民力挺阿北：全面普篩戳破「台灣防疫泡泡」

▲陳時中、柯文哲、林昶佐視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

北市環南市場爆群聚41人感染，消息傳出後，引起網友震撼直呼「712解封不用指望了」；立委林昶佐更痛批，防疫工作漏洞百出，要北市府嚴肅面對。不過，就有網友持不同觀點發文指出，認為正因為柯文哲專案全面普篩面對真實數據，「才戳破台灣防疫的泡泡。」

北市環南市場昨進行大規模PCR篩檢，結果今（2日）出爐，發現竟有41人呈現陽性反應。對此，台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐臉書發文表示，距離環南市場爆發首例確診案例已快一個半月，北市府的防疫工作漏洞百出，不只是未詳實疫調、未確實匡列、不公佈足跡，針對如批發市場的群聚感染問題也不及早廣篩。

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林昶佐指出，市府不應繼續無視問題，請立刻改善這些防疫作業的鬆散疏漏，按部就班詳實疫調、匡列、調查足跡並公布，爆發群聚疫情就儘速區隔高低風險區、就近安排大規模PCR篩檢、圍堵隱形傳播鍊，只有按部就班把工作做好，才不會一直爆發新的疫情。

▲北市環南市長爆41人確診，引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

對此，有網友在批踢踢八卦版發文嗆聲林昶佐，「這個要面對什麼？不就全面普篩面對真實數據，全面普篩才抓出來的，有症狀的早就去驗了，目前抓出來的這些人根本沒有症狀。」

該網友指出，中央反普篩，反了一整年，但因為柯文哲的「專案全面普篩才戳破台灣防疫的泡泡」，回推回去就知道感染人數有多高，現在開始篩了才知道，到處都有人染病，這次是不針對特定人的全面普篩，你（林昶佐）匡列的到才好笑。

貼文一出後，引起網友熱議，「 這篩一點 那篩一點 毫無作用」、「那個說統一指揮的CDC到底在哪」、「變種跑進來才決定入境普篩，到底是誰搞到全台灣都在替政策擦屁股的」、「中央就希望你別驗了，誰教你戳破」、「不像南部沒篩就沒確診了，多方便」。

還有網友指出，「新北上月初也被名嘴、中央調侃到不行，結果侯友宜撐住被罵寧願多篩抓黑數」、「我覺得侯市長做最好，但中央到底有什麼臉嘴北市？」

為防堵疫情擴大，指揮中心指揮官陳時中稍早前表示，發現問題要積極面對問題、處裡問題，已經和台北市長柯文哲商量，設立聯合前進指揮所，共同面對問題。

▼陳時中、柯文哲、林昶佐視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）